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Яремчук: Все тренеры в академии молились на Милевского
Оправдал ожидания?
Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих кумирах детства Артема Милевского и Дидье Дрогба:
“ – По имиджу ты был похож на Артема Милевского. Носил даже 25-й номер.
– Да, в голове был детский период. Мне нравился Милевский, его стиль игры. Все на него тренера в академии молились. Говорили, что такие нападающие в Украине нужны. Все нападающие в академии хотели быть на него похожими по стилю игры.
– В одном интервью ты признавался, что в детстве твоим кумиром был Дрогба. Чем импонировала его игра?
– В академии смотрели матчи ЛЧ. Тогда Челси был топ. Мне Дрогба нравился, я брал 11-й номер в академии, потому что Дрогба”, - признался Яремчук.
Отметим, что в 2007-2013 гг. Роман тренировался в академии "Динамо". В то же время Милевский играл за основную команду "бело-синих". За 10 сезонов в составе киевлян Артем провел 228 матчей во всех турнирах, отметившись 81 голом и 54 ассистами.
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