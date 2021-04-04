Яремчук: Все тренеры в академии молились на Милевского

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих кумирах детства Артема Милевского и Дидье Дрогба:

“ – По имиджу ты был похож на Артема Милевского. Носил даже 25-й номер.

– Да, в голове был детский период. Мне нравился Милевский, его стиль игры. Все на него тренера в академии молились. Говорили, что такие нападающие в Украине нужны. Все нападающие в академии хотели быть на него похожими по стилю игры.

– В одном интервью ты признавался, что в детстве твоим кумиром был Дрогба. Чем импонировала его игра?

– В академии смотрели матчи ЛЧ. Тогда Челси был топ. Мне Дрогба нравился, я брал 11-й номер в академии, потому что Дрогба”, - признался Яремчук.