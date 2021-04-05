Символическая сборная 20-го тура по версии UA-Футбол

20-й тур чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги в целом оказался достаточно прогнозируемым. Только в Ужгороде лидер по статусу не смог добыть три очка. В других случаях побеждали те, кто должен. Как следствие, в нашей символической сборной в этот раз заметный уклон в атакующий сторону - без явного разрушителя в центре поля да еще и с переводом в защиту игрока, который на этот раз действовал как вингер.

Василь - Караваев, Дуглас, Лопиренок, Стасюк, - Чуже, Бондаренко, Алан Патрик, Тотовицкий, - Громов, Мораес

Голкипер

Никола Василь ("Заря"). У боснийского голкипера луганской команды был в этом туре достойный конкурент - Юрий Панькив до последнего держал интригу в матче его "Александрии" с "Динамо". Но Панькив пропустил (хотя его вины в этом не было), а вот Никола свои ворота сохранил на замке. Моменты у "Руха" буле весьма перспективные, в частности, выход один на один и крайне неприятный удар из-под защитника. Василь продемонстрировал отличную реакция, умение правильно оценить ситуацию, и кроме этого качественно выполнил рутинную вратарскую работу.

Защита

Александр Караваев ("Динамо"). В 20-м туре Саша заменил по позиции Виктора Цыганкова и был одним из самых заметных игроков киевской команды на поле. Кажется, ближе к воротам соперника ему действовать гораздо комфортнее, хотя в сегодняшней нашей сборной учитывая его универсализм он получает место в защите. От Караваева постоянно исходила угроза, он дважды забивал мяч в сетку, и если в первом случае офсайд был откровенный, то во втором арбитр учел положения вне игры у Виталия Буяльского. При этом Караваев мог отличиться в дебюте, но Панькив чудом среагировал на удар почти вплотную, а еще однажды Юрий потянул классный удар в нижний угол.

Дуглас ("Днепр-1"). Когда в твоем послужном списке есть игра в финале Лиги Европы, ты априори должен подавать пример и быть лидером своей команды. Бразильский защитник Дуглас именно таким и является для "Днепра-1". Конечно, "Львов" - не самый сложный соперник, чтобы проверить максимум центрбэка, но тот же "Львов" две недели назад оставил с носом сам "Шахтер". А в этот раз его атака была бессильна. Дуглас - главная тому причина.

Фото - СК "Днепр-1"

Максим Лопиренок ("Минай"). В текущем сезоне "Колос" лишь в четырех матчах УПЛ не смог забить сопернику хотя бы один мяч. Дважды атаку коваливцев сдержал "Ингулец", по одному разу "Ворскла" и "Шахтер". И вот теперь этим достижением может похвастаться "Минай", для которого любой набранный балл на вес золота. Если в первом тайме "Колос" еще хоть как-то угрожал воротам Поповича, то после перерыва Лопиренок вместе с партнером Матичем перекусил абсолютно все попытки подопечных Костышина. Еще и сам подтягивался к чужим воротам на стандарты.

Петр Стасюк ("Мариуполь"). Игра азовцев с "Ингульцом" стала если не праздником атакующего футбола, то хотя бы примером рационального использования голевых моментов. "Мариуполь" наконец прервал свою неудачную серию и одним из героев команды Маркевича был именно левый защитник, который постоянно выполнял забегания, ассистировал партнерам, которые не всегда этим пользовались. В конце концов, именно Стасюк забил четвертый, как оказалось, победный для "Мариуполь" гол.

Полузащита

Алан Патрик ("Шахтер"). Тайсон в дубле, Марлосу 32 и он сильно сдал, Мораес - ролевой игрок. Кажется, Алан Патрик обречен на то, чтобы стать новым лидером атаки донецкого клуба. И матч с "Ворсклой" продемонстрировал, почему именно Патрик является одним из ключевых исполнителей в обойме Луиша Каштру. Именно с его пасов отметился Жуниор, и сам бразилец мог забить, но помешал каркас ворот.

Артем Бондаренко ("Мариуполь"). Собственно, для этого "Шахтер" и развивает такое сотрудничество - чтобы талантливые игроки академии имели игровую практику и доказывали, что готовы к новым вызовам. Бондаренко на фоне обеих команд выделялся скоростью принятия решений и работой с мячом. Хотя понятно, что в нашей сборной он оказался в первую очередь благодаря своему хет-трику, пусть два из этих трех мячей он и забил ударом с пенальти.

Андрей Тотовицкий ("Десна"). Если бы Картушов реализовал все то, что для него создал 10-й номер в игре с "Олимпиком", то и у Егора был бы дубль, и у Андрея в активе по крайней мере две результативные передачи. Тотовицкий определяет игру "Десны" в атаке, делает ее тонкой и элегантной. При этом и сам не забывает добывать результат - именно Тотовицкий забил абсолютно трудовой гол в первом тайме и фактически решил судьбу противостояния.

Атака

Марио Чуже ( "Днепр-1"). После стартового в туре матча хорват даже попал в нашу традиционную рубрику "Герой футбольного дня". Пока его приобретение днепровским клубом выглядит едва ли не лучшим трансфером зимнего межсезонья. В игре со "Львовом", как и в поединке с "Десной", Марио снова был в центре внимания и снова отметился дублем, что позволило его команде одержать разгромную победу и максимально приблизиться к группе команд, ведущих борьбу за еврокубки.

Артем Громов ("Заря"). После матча Виктор Скрипник отметил, что "Рух" действовал неплохо, но решающую роль сыграло исполнительское мастерство. Действительно, в составе львовской команды нет такого игрока как Артем Громов, который выступает в высшем дивизионе уже 12 лет и успел забить почти полсотни голов. Атакующий полузащитник (или оттянутый форвард) забил два отличных гола - первый ударом из-за пределов штрафной площади, второй - со среднего расстояния. Что интересно, в обоих случаях первым касанием.

Жуниор Мораес ("Шахтер"). Лучший подарок для самого себя - так можно назвать выступление в матче с "Ворсклой" форварда, который в воскресенье отпраздновал 34-й день рождения. Большую часть нынешнего сезона Жуниор больше страдал на поле, но сейчас, кажется, наконец-то нашел свою игру и снова является тем эффективным бомбардиром, который делает разницу. Ну и как не вспомнить, что второй его мяч стал юбилейным - 100-м в высшем дивизионе Украины (он обошел Ярмоленко).

Тренер

Мирча Луческу ("Динамо"). Тренеры грандов не любят паузы на матчи сборных. В этот период большинство их подопечных разъезжается по всему миру, а затем возвращаются в различных физических и психологических кондициях. А тут еще и игра с таким непростым соперником как "Александрия". Но Мирча Луческу на опыте решил эту сложную задачу. Его команда очень интенсивно действовала на протяжении всего поединка, что тоже сыграло свою роль под конец встречи. В конце концов, румынский специалист угадал с заменой - его джокер (Жерсон Родригес) нанес решающий удар.