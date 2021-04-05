Шахтер снова ожил. По крайней мере, на один тайм. О чем говорить после 20 тура УПЛ

"Динамо" добыло очередную чемпионскую победу

Небольшое наблюдение - с каждым туром УПЛ количество болельщиков "Динамо", которые продолжают ненавидеть Мирчу Луческу, стремительно уменьшается. Да, хейтеров все еще хватает, но даже они начинают признавать значимость румынского специалиста. Пусть пока шепотом, но уже прогресс.

Как вы считаете, сумела бы команда Михайличенко или Хацкевича вырвать победу над вчерашней "Александрией"? Нам кажется, что нет. Игра так и закончилась бы 1:1, а после неё только и было бы разговоров о нереализованных моментах, решениях судей и тд. А команда Луческу три очка смогла взять. И в этом главное отличие нынешнего "Динамо" от "Динамо" прошлых лет.

Луческу продолжает доказывать, что он не только отличный тренер, в чем вряд ли кто-то сомневался. Мирча Михайлович вновь показал, что умеет правильно мотивировать своих игроков, выводя их при этом на новый уровень. Жерсон вчера вышел в нужный момент, добавил в агрессии и стал главным героем матча (а то и всего тура). А ведь еще год назад на нем поставили крест, отправив подальше в Турцию. Еще год назад над Караваевым издевались, а теперь говорят о классной игре за сборную и клуб. И это мы не вспоминаем о Шапаренко, Забарном, Бущане и других.

Подытожим. В воскресенье "Динамо" вырвало победу, как это принято называть в футболе, в чемпионском стиле. Потеряй столица два очка, молодые игроки могли начать нервничать, Луческу - говорить о судействе, а УПЛ снова бы посетила интрига. Но этого, к несчастью для любого нейтрального зрителя, пока что не предвидится. "Динамо" мчит к своему чемпионству, и видя желание, заряженность команды, а также некоторые перформансы главного конкурента, вряд ли кто-то будет говорить о вселенской несправедливости. Георгий Грошев

"Шахтёр" ожил. По крайней мере, на один тайм

"Ворскла" почему-то не смогла настроиться на чемпиона Украины. Ожидания от этого матча были очень высокие в первую очередь, если вспоминать поединок первого круга, когда у полтавчан даже были перспективы выиграть встречу. Но на этот раз у подопечных Юрия Максимова почему-то не было видно классической для них в последние годы заряженности на борьбу за каждый мяч, на то, чтобы отдать всё на каждом участке поля и добыть победу любой ценой.



В первом тайме "горняки" выглядели очень убедительно. Эти 45 минут напомнили ту команду, которая четыре раза подряд выигрывала чемпионат Украины, а Жуниор Мораес не прощал ошибок соперников на своей половине. Однако дончан хватило только на половину игры. Дальше почему-то решили поиграть вторым номером. Когда такое было, чтобы "оранжево-чёрные" в УПЛ отдавали мяч сопернику?

Впрочем, даже тайм наталкивает на позитив, потому что в предыдущих матчах 2021-го даже 45 качественных минут от чемпиона мы не видели. Не исключено, что сейчас просто всё совпало: потери "Ворсклы" из-за травм, прозрение Мораеса в свой день рождения. А может быть, это сказочное перевоплощение команды после трансфера Тайсона в дубль. Хотелось бы верить в последнее. Потому что уже летом или осенью "горнякам" играть в еврокубках. А с тем футболом, который был в феврале-марте, есть риск очень быстро вылететь. Александр Рыженко

"Днепр-1" продолжает радовать, но самый важный отрезок сезона - впереди

В 20-м туре команда Игоря Йовичевича добыла очередную убедительную победу и теперь даже заумные скептики не смогут спорить с тем фактом, что клуб идет на поправку. Обыграть "Львов" получилось не без доли везения, ведь по-другому голы Чуже и Игнатенко назвать сложно, но именно днепряне контролировали ход матча и максимум на что мог рассчитывать соперник - удержать нулевую ничью.

Впереди клуб ждут новые рубежи и новые препятствия. Впереди - самая важная часть сезона для днепрян, во время которой и нужно подтверждать свои амбиции, свою силу. До конца чемпионата "Днепр-1" проведет шесть матчей, в трех из которых будет считаться андердогом - против "Динамо", "Шахтера" и "Зари". Да и в игре против "Колоса" легкой прогулки не предвидится. И если днепряне в этих четырех поединках не покажут чего-то стоящего и проиграют каждый из них, тогда мы снова переведем команду Йовичевича в разряд середняков, для которой слова о борьбе за бронзу - мечта, не подкреплена делом.

Первое испытание пройдет уже на следующих выходных - игра против "Динамо". Йовичевич точно не сможет задействовать на поле Дубинчака и Булеца, что существенно усложнит задачу хорватскому наставнику, но в 2021-м году "Днепр-1" доказывал, что может показывать интересный футбол против неплохих середняков ("Десна", "Ворскла"). Теперь нужно будет доказать, что формула наставника может работать и против лидера чемпионата. Георгий Грошев

"Заря" - одна из немногих команд УПЛ, которая способна побеждать на классе

"Заря" так и не созрела к тому, чтобы вмешаться в распределение мест в топ-2. В прошлом году не хватило одного гола в ворота "Десны", в этом году ключевым, похоже, оказался провальный второй тайм домашнего поединка с "Динамо". Но несмотря на эти неудачи, "Заря" все же имеет аргументы для того, чтобы называться третьей силой чемпионата.

По крайней мере, луганчане - одни из немногих, кто способен побеждать в УПЛ на классе. Ранее были биты "Львов" и "Минай", а в последнем туре - "Рух". На этот раз команда Федыка, в отличие от недавнего матча с "Динамо", глухо не закрывалась в обороне и создала у ворот соперника достаточно моментов для гола. Но не забила из-за нехватки мастерства. А в свои пропустила дважды из пяти ударов в створ.

Причем голы "Зари" были именно из категории классных. Сначала Громов выстрелил дальним ударом, а потом забил после образцовой комбинации, украшением которой стала передача пяткой Юрченко на Кабаева. Все было выполнено очень точно и тонко. Тогда как в составе "Руха" Борячук на дальней штанге в метре от ворот не попадал по мячу.

Класс есть класс. И не стоит преуменьшать цену этого фактора тщедушием соперника. "Рух" - последний, но по игре не так безнадежен, как "Минай". А с этой командой в двадцатом туре не смог справиться "Колос", который недавно побеждал "Зарю". Игорь Семйон

По матчам против соперников типа "Минай" не стоит оценивать готовность представителей УПЛ в еврокубки

"На классе мы побеждать не можем. Класса нет. Нам тяжело даются игры первым номером", - сказал Руслан Костышин после поединка в Ужгороде. Действительно, несмотря на муки ковалевцев во втором тайме, возникал резонный вопрос: а кого же от УПЛ делегировать в Европу с четвертой-пятой позиции? "Ворскла" недалеко убежала, "Десна" тоже нестабильна, "Александрия" - это преимущественно "бей-беги". Слова об отсутствии класса касаются не только "Колоса", а почти всех претендентов на еврокубки, кроме первой тройки.

Все команды, которые сыграют от Украины в Лиге конференций и Лиге Европы, будут вне посева на поздних стадиях квалификации и в нижних корзинах группового этапа (если пробьются туда). Это означает, что уже они будут в роли "Миная" и "Руха". То есть, класс нужно будет демонстрировать их соперникам. А украинские представители будут пытаться воспользоваться своими козырями - бойцовскими качествами, супермотивацией, неуступчивостью. Вспомним, как в прошлом году в квалификации ЛЕ выглядел "Колос" - прошел более именитый "Арис" и едва не выбил "Риеку", которая в итоге оказалась в групповом этапе. Еще раньше в группе ЛЕ "Сент-Этьену" и "Генту" создавала проблемы "Александрия", она же достойно боролась с тогда сильным БАТЭ в квалификации. И на контрасте вспомним противостояние "Ворсклы" с "Жилиной", или уже покойного донецкого "Металлурга" с "Кукесом", в которых ставили на победы украинских команд с позиции силы.

В еврокубках наличие бойцовских качеств компенсирует отсутствие класса. По крайней мере, этого должно быть достаточно, чтобы наши "Колос"/"Ворскла"/"Александрия"/"Десна" не были посмешищем. Игорь Семйон

Рябоконю пора провести беседу с Безбородько

Обсуждать победу "Десны" в игре против "Олимпика" особого смысла нет. Донецкий клуб уже не выглядит столь обреченно, как месяц назад, но текущего уровня все еще не хватает, чтобы создать проблемы черниговскому клубу. И это с учетом того, что Александр Рябоконь потерял свое главное оружие - Филипп Будковский пропустит ближайший месяц из-за травмы. Его обязанности были делегированы Денису Безбородько. Именно о 20-м номере "северян" и пойдет речь ниже.

С одной стороны, Безбородько справился на пятерку, идеально заменив Будковского. При первом взятии ворот именно Денис отдал голевую на Тотовицкого, а во втором тайме уже сам точно пробил после прострела Картушова. И вроде все здорово, и вроде говорить больше нечего. Но Безбородько успел отметиться другим - он грубо оттолкнул рукой Векляка, который мешал ему забежать в штрафную и спустя несколько секунд мяч оказался в воротах "Олимпика". Судья гол засчитал, хоть зафиксируй он нарушения, как нам кажется, он поступил бы правильно. Достаточно спорная ситуация, которая должна просматриваться ВАРом.

На Дениса подобное затмение находит не в первый раз. В матче против "Динамо", когда "Десна" вела 1:0, он вышел на последние 15 минут и умудрился оставить "северян" вдесятером - победу они не удержали. В прошлом туре Рябоконь выпустил нападающего, чтобы он спас "Десну" от поражения, но по итогу тот сфолил возле штрафной на ди Франко - после этого стандарта черниговский клуб пропустил во второй раз, отдав "Днепру-1" три очка. Перед тем, как тренер "Десны" вновь решит выпустить Безбородько в следующем матче, ему стоит провести с игроком пояснительную беседу. Агрессия на поле - это хорошо, но нужно чувствовать тонкую грань, которая отделяет спортивную злость от неоправданной грубости. Если Безбородько это не поймет, то продолжит регулярно подводить свою команду. Георгий Грошев

Фото - ФК "Динамо", СК "Днепр-1", ФК "Рух", ФК "Десна"