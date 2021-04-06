"Давай что-то придумаем и увидим" - Караваев недоволен судейством и ВАР в матче с Александрией

Игрок "Динамо" Александр Караваев остался недоволен действиями арбитров во время отмены его гола после просмотра ВАР в матче 20-го тура УПЛ с "Александрией" (2:1).

"До того, как судья побежал смотреть, они пять минут что-то думали и решали. Такое ощущение, будто переговаривались: "Давай что-то придумаем и увидим".

Не знаю. Потом идет смотрит и говорит, что офсайд. Если есть офсайд, они должны сразу говорить. У него ж глаза - не камера, это они по телеку смотрят.

У нас всегда много таких обсуждений, каждый тур. Но не мы в праве решать, пускай решают те, кто курируют", - сказал Караваев.