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"Давай что-то придумаем и увидим" - Караваев недоволен судейством и ВАР в матче с Александрией

Премьер-лига
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Судьи отменили гол динамовца из-за офсайда

"Давай что-то придумаем и увидим" - Караваев недоволен судейством и ВАР в матче с Александрией

fco.com.ua

Новина українською

Игрок "Динамо" Александр Караваев остался недоволен действиями арбитров во время отмены его гола после просмотра ВАР в матче 20-го тура УПЛ с "Александрией" (2:1).

"До того, как судья побежал смотреть, они пять минут что-то думали и решали. Такое ощущение, будто переговаривались: "Давай что-то придумаем и увидим".

Не знаю. Потом идет смотрит и говорит, что офсайд. Если есть офсайд, они должны сразу говорить. У него ж глаза - не камера, это они по телеку смотрят.

У нас всегда много таких обсуждений, каждый тур. Но не мы в праве решать, пускай решают те, кто курируют", - сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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