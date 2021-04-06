Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь примет Шахтер в Киеве, Олимпик сыграет с Колосом в Ковалевке
В украинском футболе понятие своего поля окончательно стирается
Анатолій Спиця
На ближайших выходных состоятся матчи 21-го тура
Так, продолжает выращивать траву на родном стадионе "Мариуполь", и поэтому азовцы примут "Шахтер" (что совершенно неожиданно), в Киеве на "Олимпийском". Напомним, что именно "Олимпийский" является домашней ареной "горняков" в нынешнем сезоне.
Также проблемы у "Олимпика", так как КДК забанил домашнюю арену "олимпийцев", стадион "Динамо" имени Лобановского, после скандала с Вячеславом Гельзиным. Поэтому дончане договорились с "Колосом" и проведут условно домашний матч 21-го тура в Ковалевке.
Также ранее мы сообщали, что
Популярное сейчас
- "Я не могу дождаться..." - Тайсон опубликовал очередную публикацию в соцсетях
- Ворскла - Шахтер. Двойная ошибка арбитра Бойко как демонстрация несовершенства ВАР
- Лидерство Вереса и Черноморца, риск Барсы, тучи над Пирло. Главные новости за 5 апреля
- Итальянский претендент на Аллахяра, Кополовец закончил карьеру. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО