Мариуполь примет Шахтер в Киеве, Олимпик сыграет с Колосом в Ковалевке

На ближайших выходных состоятся матчи 21-го тура УПЛ , причем сразу три поединка пройдут не на изначально запланированных стадионах.

Так, продолжает выращивать траву на родном стадионе "Мариуполь", и поэтому азовцы примут "Шахтер" (что совершенно неожиданно), в Киеве на "Олимпийском". Напомним, что именно "Олимпийский" является домашней ареной "горняков" в нынешнем сезоне.

Также проблемы у "Олимпика", так как КДК забанил домашнюю арену "олимпийцев", стадион "Динамо" имени Лобановского, после скандала с Вячеславом Гельзиным. Поэтому дончане договорились с "Колосом" и проведут условно домашний матч 21-го тура в Ковалевке.