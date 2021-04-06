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Мариуполь примет Шахтер в Киеве, Олимпик сыграет с Колосом в Ковалевке

Премьер-лига
(1 голосов)

В украинском футболе понятие своего поля окончательно стирается

Мариуполь примет Шахтер в Киеве, Олимпик сыграет с Колосом в Ковалевке

Анатолій Спиця

Новина українською

На ближайших выходных состоятся матчи 21-го тура УПЛ, причем сразу три поединка пройдут не на изначально запланированных стадионах.

Так, продолжает выращивать траву на родном стадионе "Мариуполь", и поэтому азовцы примут "Шахтер" (что совершенно неожиданно), в Киеве на "Олимпийском". Напомним, что именно "Олимпийский" является домашней ареной "горняков" в нынешнем сезоне.

Также проблемы у "Олимпика", так как КДК забанил домашнюю арену "олимпийцев", стадион "Динамо" имени Лобановского, после скандала с Вячеславом Гельзиным. Поэтому дончане договорились с "Колосом" и проведут условно домашний матч 21-го тура в Ковалевке.

Также ранее мы сообщали, что поединок "Динамо" - "Днепр-1" состоится на "Днепр Арене", по той причине что игра первого круга между командами состоялась на НСК "Олимпийском". Тогда номинальными хозяевами были днепряне. И теперь "Динамо" возвращает "долг" сопернику.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
06.04.2021 в 17:00
да уж, тяжело будет ШД играть с дублем Марика. Решающая игра для ШД. Но может даже выиграют...
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Dortmund 09 (Киев)
06.04.2021 в 16:55
Профессионалам не важно где играть. Поле ровное (не всегда правда). А мяч круглый. Гостевым командам часто мешают предрассудки.
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ПетроФ (Луцьк)
06.04.2021 в 16:53
як і писали дай палець - відкусять по лікоть. З якого дива арендовці проводять домашній матч на олімпійському?
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