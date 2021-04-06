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Globo Esporte: Шахтер предлагал Тайсону новый контракт
Но получил отказ
Шахтар / Автор невідомий
Донецкий "
Судя по всему, такое предложение поступало не так давно, однако на данный момент футболист такой вариант не рассматривает.
После того, как хавбек побил горшки с руководством и был переведен в дубль, наиболее вероятным продолжения карьеры Тайсона выглядит "Интернасьонал".
Также сообщается об интересе к Тайсону из Китая, некоторых арабских стран и Европы, но игрок четко дал понять о желании вернуться на родину.
Сейчас между клубами обсуждается вопрос о досрочном освобождении бразильца от обязательств, и при этом "Шахтер" активно пытается заполучить 17-летнего защитника "Интера" Винисиуса Тобиаса.
"Горняки" изначально предлагали за парня 4,5 млн евро, но получили отказ. Теперь "Шахтер" повысил цену до 5,5 млн и может разыграть карту Тайсона в данном трансфере для лояльности "Интернасьонала".
Напомним, контракт Тайсона с "горняками" действует до 30 июня 2021 года.
Интересно, что
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