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Globo Esporte: Шахтер предлагал Тайсону новый контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Но получил отказ

Globo Esporte: Шахтер предлагал Тайсону новый контракт

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" предлагал Тайсону продлить контракт с клубом, сообщает Globo Esporte.

Судя по всему, такое предложение поступало не так давно, однако на данный момент футболист такой вариант не рассматривает.

После того, как хавбек побил горшки с руководством и был переведен в дубль, наиболее вероятным продолжения карьеры Тайсона выглядит "Интернасьонал".

Также сообщается об интересе к Тайсону из Китая, некоторых арабских стран и Европы, но игрок четко дал понять о желании вернуться на родину.

Сейчас между клубами обсуждается вопрос о досрочном освобождении бразильца от обязательств, и при этом "Шахтер" активно пытается заполучить 17-летнего защитника "Интера" Винисиуса Тобиаса.

"Горняки" изначально предлагали за парня 4,5 млн евро, но получили отказ. Теперь "Шахтер" повысил цену до 5,5 млн и может разыграть карту Тайсона в данном трансфере для лояльности "Интернасьонала".

Напомним, контракт Тайсона с "горняками" действует до 30 июня 2021 года.

Интересно, что недавно Александр Денисов сообщал, что "горняки" не предлагали Тайсону новое соглашение, а также то, что "Шахтер" не готов досрочно отпустить игрока.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Источник:
Globo

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.04.2021 в 18:33
Как он надоел, даже больше Тунца.....
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