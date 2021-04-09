Йовичевич: Свой статус фаворита Динамо должно показать на поле

Главный тренер " Днепра-1 " Игорь Йовичевич рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура УПЛ против "Динамо".

- Конечно, в таких матчах все хотят играть - это соблазнительные игры, где тренеру даже не надо дополнительно мотивировать команду, а ребята сами понимают с кем они играют, насколько мощный соперник, и кто в матче фаворит: и по болельщикам, и по своему статуса, ведь киевляне сейчас на первом месте и борются за чемпионство. Поэтому мы с уважением относимся к сопернику, но здесь поставим точку, ведь роль фаворита надо чтобы динамовцы показали и на поле, где играют 11 футболистов против 11, а футбол - есть футбол. Так что будем играть в наш футбол, делать все возможное и надеяться продолжить нашу хорошую серию, то есть остаться непобедимыми.

- За счет чего, по вашему мнению, команда именно так заиграла после зимы?

- У нас командные действия ставятся на первое место. Мы индивидуальности "я" отстранили уже давно и теперь у нас есть значение только "мы". Конечно, всегда существует опция проигрыша и это является неотъемлемой частью футбола, но когда все бьются на поле, когда все грызутся не только за участок на поле, а еще и за партнера, тогда мы метр за метром охватываем больше территории. Сейчас все готовятся к матчу и нет футболиста, который бы не хотел сыграть завтра. В таком матче против "Динамо" ты всегда можешь показать свои лучшие качества - и психологические, и тактические. Посмотрим, футбол - есть футбол, "Динамо" является фаворитом, но мы тоже будем играть в свой футбол и будем конкурентоспособными. Попробуем нейтрализовать их лучшие стороны и реализовать наши моменты, я уверен, что они будут.

- Смотрели ли вы матч "Динамо" с "Александрией", где александрийцам совсем немного не хватило, чтобы отобрать у киевлян очки? Много ли эта игра предоставила материала для размышлений?

- Конечно, "Александрия" - хорошая команда, очень противная и это мы ощутили на нашей коже. Тоже самое почувствовал и "Динамо", ведь "Александрия" имела шанс закрыть матч и раньше, если бы Лучкевич реализовал свой момент. Но все равно динамовцы выглядели солидно и показали, что имеют индивидуально сильных футболистов, которые могут решить судьбу матча в каждой атаке. Киевляне показали, что имеют менталитет чемпиона, поэтому завтра будет очень тяжелый матч. Посмотрим насколько мы ментально сумеем уравновесить силы, станем искать наши моменты, которые обязательно будут, но фундаментом для нас будет оставаться оборона.