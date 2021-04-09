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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура чемпионата

Премьер-лига
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Расписание матчей 23 тура чемпионата

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура чемпионата

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 23 тура УПЛ сезона 2020/21.

23 тур

23 апреля (пятница)

Мариуполь - Рух 19:00

24 апреля (суббота)

Колос - Ворскла 17:00

Днепр-1 - Минай 17:00

Львов - Десна 19:30

25 апреля (воскресенье)

Заря - Олимпик 14:00

Динамо - Ингулец 17:00

Александрия - Шахтер 17:00

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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