Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура чемпионата
Расписание матчей 23 тура чемпионата
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 23 тура
23 тур
23 апреля (пятница)
Мариуполь - Рух 19:00
24 апреля (суббота)
Колос - Ворскла 17:00
Днепр-1 - Минай 17:00
Львов - Десна 19:30
25 апреля (воскресенье)
Заря - Олимпик 14:00
Динамо - Ингулец 17:00
Александрия - Шахтер 17:00
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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