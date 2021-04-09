Тренер молодежки Динамо: Клейтон и Ванат всегда готовы подменить футболистов первого состава

Наставник " Динамо " U-21 Юрий Мороз прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче против "Днепра-1" со счетом 3:0.

- Сегодня порадовал первый тайм и то, что мы победили. Концовка второго тайма также была более или менее удовлетворительной, а вот середина второй половины встречи – отвратительная, ребята не могли взять мяч под контроль.

- Первый тайм прошел под знаком Викентия Волошина?

- Не только. То, что Викентий делает в атаке, - хорошо, но нужно еще уметь быстрее перестраиваться на оборону, отбирать мяч и заставлять противника играть так, как нам выгодно. Викентий во втором тайме немного сбавил обороты.

- Прокомментируйте активную игру и гол Ваната во втором тайме

- От Владислава требуется больше. Помимо забитых мячей, он должен созидать, цепляться за мяч, быть более агрессивным и мобильным в атаке.

- Клейтон тренируется с первой командой, а забивает за молодежную…

- Дубль для того и существует, чтобы ребята после травмы получали игровую практику. Сегодня и Клейтон, и Ванат получили игровую практику в молодежной команде – эти ребята всегда готовы подменить футболистов первого состава.

- С чем связана замена Бражко на Надольского?

- Вова сделал большой объем работы и немного устал. Мы решили освежить игру в атаке и выпустили Надольского, который усилил игру.

- Вы привлекаете футболистов из команды U19, делаете это по договоренности с тренерским штабом юношей?

- Это конкурентные исполнители, почему бы им не попробовать свои силы в нашей команде, это пойдет им только на пользу. Помимо тренировочного процесса, футболисты должны играть. Матч – это экзамен, в котором они должны проявлять свои качества.

- Правда ли, что у вас заканчивается контракт в конце нынешнего сезона?

- Да. Мы каждый год перезаключаем контракты. Не думаем о том, как будет дальше, а просто делаем свое дело. Главное – воспитывать футболистов для первой команды и добиваться результата.