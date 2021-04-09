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Тренер молодежки Динамо: Клейтон и Ванат всегда готовы подменить футболистов первого состава
Но пока что получают игровую практику в дубле
Наставник "
- Сегодня порадовал первый тайм и то, что мы победили. Концовка второго тайма также была более или менее удовлетворительной, а вот середина второй половины встречи – отвратительная, ребята не могли взять мяч под контроль.
- Первый тайм прошел под знаком Викентия Волошина?
- Не только. То, что Викентий делает в атаке, - хорошо, но нужно еще уметь быстрее перестраиваться на оборону, отбирать мяч и заставлять противника играть так, как нам выгодно. Викентий во втором тайме немного сбавил обороты.
- Прокомментируйте активную игру и гол Ваната во втором тайме
- От Владислава требуется больше. Помимо забитых мячей, он должен созидать, цепляться за мяч, быть более агрессивным и мобильным в атаке.
- Клейтон тренируется с первой командой, а забивает за молодежную…
- Дубль для того и существует, чтобы ребята после травмы получали игровую практику. Сегодня и Клейтон, и Ванат получили игровую практику в молодежной команде – эти ребята всегда готовы подменить футболистов первого состава.
- С чем связана замена Бражко на Надольского?
- Вова сделал большой объем работы и немного устал. Мы решили освежить игру в атаке и выпустили Надольского, который усилил игру.
- Вы привлекаете футболистов из команды U19, делаете это по договоренности с тренерским штабом юношей?
- Это конкурентные исполнители, почему бы им не попробовать свои силы в нашей команде, это пойдет им только на пользу. Помимо тренировочного процесса, футболисты должны играть. Матч – это экзамен, в котором они должны проявлять свои качества.
- Правда ли, что у вас заканчивается контракт в конце нынешнего сезона?
- Да. Мы каждый год перезаключаем контракты. Не думаем о том, как будет дальше, а просто делаем свое дело. Главное – воспитывать футболистов для первой команды и добиваться результата.
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