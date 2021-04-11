Милевский опроверг информацию об уходе из Миная

Сегодня утром в СМИ промелькнула информация о том, что Артем Милевский покинет "Минай" в конце этого сезона .

Однако пресс-служба закарпатцев передает слова самого нападающего, что слухи не соответствуют действительности и пока не идет речь об изменениях в контрактном договоре. Отметим, что соглашение между футболистом и клубом действительно до лета 2022-го года.

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал добавил:

"К межсезонью у нас еще ряд ответственных игр, в том числе сегодняшняя с "Рухом", поэтому говорить о каких-то кадровые изменения сейчас - это абсурд. Могу заверить, что сейчас все футболисты остаются в "Минае" и все наши мысли исключительно о предстоящих играх", - сказал наставник.

Отметим, что Милевский присоединился к закарпатскому клубу зимой этого года, подписав контракт на полтора года. Пока он не отличился ни одним результативным действием за пять матчей в "Минае".

Сегодня подопечные Цымбала проведут поединок против "Руха" в рамках 21-го тура УПЛ. Сейчас обе команды замыкают турнирную таблицу: львовяне - 14-е, "Минай" - 13-й.