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Игрок Львова: В команде Александрии знают на что я способен

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч состоится сегодня в 17:00

Игрок Львова: В команде Александрии знают на что я способен

Фото: fc-metalist.com

Новина українською

Полузащитник "Львова" Алексей Довгий поделился ожиданиями от матча против "Александрии" в 22-м туре УПЛ.

"В каждой игре надо выходить и доказывать свою пригодность, и этот матч не станет исключением. Я знаю свои качества и ребята в команде соперника знают на что я способен. Кого-то удивлять в 30 лет вряд ли получится. Может у меня будет дополнительная мотивация, а в целом это обычная игра.

Для нас сейчас каждый матч самый важный. Нам нужны очки и неважно кому мы будем противостоять», – сказал Довгий.

Напомним, что матча "Александрия" - "Львов" состоится сегодня, 16 апреля. Начало - в 17:00.

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В статье: Алексей Довгий ФК Львов ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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