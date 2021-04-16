Игрок Львова: В команде Александрии знают на что я способен

Полузащитник "Львова" Алексей Довгий поделился ожиданиями от матча против "Александрии" в 22-м туре УПЛ.

"В каждой игре надо выходить и доказывать свою пригодность, и этот матч не станет исключением. Я знаю свои качества и ребята в команде соперника знают на что я способен. Кого-то удивлять в 30 лет вряд ли получится. Может у меня будет дополнительная мотивация, а в целом это обычная игра.

Для нас сейчас каждый матч самый важный. Нам нужны очки и неважно кому мы будем противостоять», – сказал Довгий.