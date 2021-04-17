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Каштру: Шахтер всегда отдавал себе отчет, что матчи с Динамо - очень важные

Премьер-лига
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Наставник "горняков" высказался насчет предстоящего матча против "бело-синих"

Каштру: Шахтер всегда отдавал себе отчет, что матчи с Динамо - очень важные

Скриншот: канал Шахтера в YouTube

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями накануне поединка против киевского "Динамо" в рамках 22-го тура УПЛ.

"Хорошие кондиции, хорошо настроены, в хорошем настроении. Как и всегда. С таким хорошим настроением и с таким чувством, которое есть в нас, понимая свои качества, подходим к матчу. Мы всегда отдавали себе отчет, что встречи с "Динамо" – всегда очень важные матчи. Не из-за одного, так из-за другого. Всегда есть очень большое соперничество. Мы хотим и готовы все делать хорошо.

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Это две команды с очень большими качествами. В течение своей истории это всегда были очень привлекательные бои. Никогда не смотрели на расстояния и места в турнирной таблице. Это всегда рассматривается как игра очень большая, как война тактическая, где все стараются приложить все свои силы. И болельщики, и игроки, и тренеры, и персонал всегда настраиваются на эти матчи. У дерби всегда есть такие характеристики. Наше классико будет очень соревновательным до самого конца. "Шахтеру" нужно всегда выигрывать, не только в этом матче, а во всех. Я рассматриваю футбол, как возможность выигрывать всегда", – рассказал португалец.

В матче первого круга чемпионата Украины "горняки" на выезде обыграли "бело-синих" со счетом 3:0.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо Луиш Каштру
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Источник:
Shakhtar News

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