Луческу: Не было зрелища на футбольном поле. Чемпионат выигрывается благодаря организации игры в защите

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал минимальную победу своих подопечных над "Шахтером":

" - Считаете ли Вы, что после сегодняшнего результата вам удалась месть "Шахтеру" за расставания в 2016 году?

- Мне было сложно за такой короткий период организовать игру "Динамо" и добиться результата. Но мы это сделали. С точки зрения человеческого отношения к "Шахтеру" мне трудно, о какой мести не может быть и речи. Но я хотел бы сказать несколько слов о сегодняшнем матче.

Не было зрелищной игры, было противостояние двух сильных соперников, которые решали свои задачи, и у каждого была своя оружие в ведении игры. Для нас это был очень важный матч, ведь потеря очков приблизила бы "горняков" к нам в турнирной таблице. Впереди нас ждут сложные игры на выезде, которые непросто пройти без потерь.

Повторюсь, что сегодня не было зрелища на футбольном поле. Мы хорошо организовали оборону. Со своей тренерского опыта я знаю, что чемпионат выигрывается благодаря организации игры в защите. Есть два способа такой организации. Первый - через хорошую физическую и тактическую подготовку футболистов, хорошее взаимодействие, в том числе сохранение дистанции между ними, перекрытия свободных коридоров, выход на игрока, владеющего мячом. Это то, что касается нашей команды.

Второй метод, который я использовал в "Шахтере" - через контроль мяча, когда ты практически не отдаешь его сопернику. У “Шахтера” индивидуально сильные игроки, которые хорошо контролировали мяч. Но мы знали все о них и донесли это до своих игроков. Очень качественно оборонялись и практически не позволили создать моменты у своих ворот. Как тренер, я благодарен своим ребятам за то, что они выполнили все, о чем я их просил в процессе подготовки к игре. Об этом я сказал в раздевалке.

- Первый тайм ваша команда провела более уверенно, а в начале второго тайма казалось, что игроки немного паниковали. Как вы можете это прокомментировать?

- После поздравлений с победой я поблагодарил игроков за игру в обороне и за то, что они меня слушали и как провели этот матч. Но мне не нравилось, как футболисты распоряжались с мячом после отбора. Над этим еще надо работать. Важность сегодняшней игры сказалась на выступлении наших игроков. Они очень ждали этой победы, и удерживать первое место всегда сложно.

Мы не можем прийти к бразильской технике в индивидуальном плане, но должны расти в плане командных взаимодействий и осуществления коллективного контроля мяча", - сказал Луческу.