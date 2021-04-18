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Степаненеко: Никаких оправданий и объяснений
Коротко и ясно от "шкипера"
Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко выложил пост в Инстаграм, где прокомментировал поражение "горняков" от "Динамо":
"Никаких оправданий и объяснений.
Каждому игроку и всей команде есть над чем работать", - написал Тарас.
Для Степаненко это была только третья игра после возвращения из лазарета. Напомним, что он пропустил полтора месяца из-за проблем с коленом.
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.04.2021 в 10:55
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Spokoyno (Киев)
18.04.2021 в 10:48
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MaximSK (Киев)
18.04.2021 в 10:38
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.04.2021 в 10:10
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