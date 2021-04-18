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Степаненеко: Никаких оправданий и объяснений

Премьер-лига
(3 голосов)

Коротко и ясно от "шкипера"

Степаненеко: Никаких оправданий и объяснений

Новина українською

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко выложил пост в Инстаграм, где прокомментировал поражение "горняков" от "Динамо":

"Никаких оправданий и объяснений.

Каждому игроку и всей команде есть над чем работать", - написал Тарас.

Для Степаненко это была только третья игра после возвращения из лазарета. Напомним, что он пропустил полтора месяца из-за проблем с коленом.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.04.2021 в 10:55
Ні, щоб визнати: ми були слабкість. Степашку можна вивезти з Донецька, але Донецьк зі Степашки ніяк.
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Spokoyno (Киев)
18.04.2021 в 10:48
Так травми нікому не йдуть на користь... Вчора Степаненко був лідером, утім гра його "хромала"!
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MaximSK (Киев)
18.04.2021 в 10:38
В этом сезоне Шахтер сильно сдал в плане атакующей игры, Тайсон, Марлос, Мораес сдали, а молодые бразильцы не готовы их заменить, хотя уже прошло много времени с их появления в Шахтере. Динамо стало лучше играть и в защите, и в атаке, но все таки команде не хватает атакующих игроков европейского уровня, в еврокубках поэтому часто играем от обороны, хотелось бы в этом плане прогресса в следующем сезоне.
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+2
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.04.2021 в 10:10
Степаненко, Матвиенко, Бондарь и Трубин были лучшими в составе Шахтера.!!! Сделали всё, чтобы не пропустить гол в свои ворота. Ещё запомнились прекрасные длинные пасы Степаненко на фланг для Матвиенко! Бразилы и Соломон смогли что-то показать только за первые 15 минут...
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