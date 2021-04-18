Степаненеко: Никаких оправданий и объяснений

В этом сезоне Шахтер сильно сдал в плане атакующей игры, Тайсон, Марлос, Мораес сдали, а молодые бразильцы не готовы их заменить, хотя уже прошло много времени с их появления в Шахтере. Динамо стало лучше играть и в защите, и в атаке, но все таки команде не хватает атакующих игроков европейского уровня, в еврокубках поэтому часто играем от обороны, хотелось бы в этом плане прогресса в следующем сезоне.