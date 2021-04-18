Палкин: Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем?

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свое мнение о результате вчерашнего матча между "Шахтером" и "Динамо" на НСК "Олимпийский":

"Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем? Играли плохо, не о чем говорить и анализировать. В чем проблема? Есть определенные трудности, которые нужно решать. Будем этим заниматься", - сказал Палкин.

Отметим, что во вчерашнем матче "горняки" сумели нанести по воротам соперника всего два удара .

До конца УПЛ "Шахтер" проведет еще четыре игры: против "Александрии", "Днепра-1", "Миная" и "Ингульца”. Защитить титул чемпиона "горняки" смогут только при условии победы во всех встречах, и неудачных результатов "Динамо", ведь разрыв в таблице достиг уже 10-ти очков. "Бело-синие" могут свести все попытки "горняков" на нет уже в следующем туре, одержав победу над "Ингульцом".