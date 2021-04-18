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Палкин: Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем?

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпионат почти завершен

Палкин: Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем?

shakhtar.com

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свое мнение о результате вчерашнего матча между "Шахтером" и "Динамо" на НСК "Олимпийский":

"Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем? Играли плохо, не о чем говорить и анализировать. В чем проблема? Есть определенные трудности, которые нужно решать. Будем этим заниматься", - сказал Палкин.

Отметим, что во вчерашнем матче "горняки" сумели нанести по воротам соперника всего два удара.

Читайте такжеКаштру: Не буду говорить о судействе, объясняя этим неудачу Шахтера

До конца УПЛ "Шахтер" проведет еще четыре игры: против "Александрии", "Днепра-1", "Миная" и "Ингульца”. Защитить титул чемпиона "горняки" смогут только при условии победы во всех встречах, и неудачных результатов "Динамо", ведь разрыв в таблице достиг уже 10-ти очков. "Бело-синие" могут свести все попытки "горняков" на нет уже в следующем туре, одержав победу над "Ингульцом".

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В статье: Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
18.04.2021 в 12:44
Неужели наконец-то начинает доходить? Долго, очень долго
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football_soccer (Украина)
18.04.2021 в 12:41
а шо такое? )) а как же Каштру это лучший тренер всея галактики? шо, забыл, что лаял в начале сезона? )) Каштру лучший, а Луческу списанный материал? ))) о, как оно все повернулось ))
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scorpius (Ck)
18.04.2021 в 12:48
Похоже, что в 2016 Палкин просто решил избавиться от Луческу и замкнуть управление на себе, вот и напел Ахметову про уровень Луческу. Пора президенту уже вмешаться, потому как Палкин и есть корень бед нынешнего Шахтера, а никак не Каштру.
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Їжак Сергій (Маріуполь)
18.04.2021 в 12:29
Пора, Палкинд, заниматься, пора решать.... ( И лучше бы с тебя начать)))
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