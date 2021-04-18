Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем?
Чемпионат почти завершен
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свое мнение о результате вчерашнего матча между "Шахтером" и "Динамо" на НСК "Олимпийский":
"Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем? Играли плохо, не о чем говорить и анализировать. В чем проблема? Есть определенные трудности, которые нужно решать. Будем этим заниматься", - сказал Палкин.
Отметим, что во вчерашнем матче "горняки"
До конца УПЛ "Шахтер" проведет еще четыре игры: против "Александрии", "Днепра-1", "Миная" и "Ингульца”. Защитить титул чемпиона "горняки" смогут только при условии победы во всех встречах, и неудачных результатов "Динамо", ведь разрыв в таблице достиг уже 10-ти очков. "Бело-синие" могут свести все попытки "горняков" на нет уже в следующем туре, одержав победу над "Ингульцом".
Популярное сейчас
- Вышли играть в темпе, б***ь, 40-летних ребят. Белик эмоционально раскритиковал Луиша Каштру
- Победа Динамо в Классическом, неудачи Зари и Десны, Кубок Барсы. Главные новости за 17 апреля
- Двоевластие на западе и момент истины для Кривбасса - анонс 18-го тура Второй лиги
- УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
Новости по теме
- 13:20 Украинские Выгодный союз. Леонарду Жардим - идеальный тренер для Шахтера
- 03:05 Зарубежные Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 16:35 Украинские Палкин: Поддержание газона Олимпийского в нормальном состоянии мы взяли на себя