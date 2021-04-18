Ингулец - Рух 0:0. Очередная ничья

Одна из главных интриг нынешнего сезона УПЛ - какая из команд окажется лишней и покинет элиту футбола, дабы играть в Первой лиге. Претендентов на "почетное" место хватает - "Минай", "Львов", "Олимпик", "Ингулец" и "Рух". Последние, обыграв неделю назад закарпатских конкурентов, ненадолго отдалились от опасной зоны, но синхронные победы того же "Миная" и "Львова" не оставляли команде Федыка особого выбора. То же самое касается и "Ингульца". Да, после двух побед кряду в марте начало казаться, что вылета им удалось избежать, однако ноль очков в противостоянии с "Зарей" и "Мариуполе" вернули "казаков" в эту неприятную, но интересную борьбу.

Составы команд практически полностью были угаданы нами еще в анонсе. Главная неожиданность - появление в рамке "красно-желтых" Крынского, который заменил Малыш. Арендованный голкипер "Ингульца", помимо своих ярких интервью, успел запомниться также неплохой игрой в рамке, а потому к решению Лавриненко остаются вопросы. Интересно, что также в заявке хозяев оказался 23-летний Андрей Коробенко. Воспитанник "Шахтера" в последнее время пропал с радаров, но как стало известно сегодня, он теперь защищает цвета "Ингульца". Как минимум, до конца сезона. В последний раз на поле он выходил еще в 2018-м году, а его последней командой, не поверившей в него, был "Рух". Ну что же, сегодня мог настать час вендетты.

"Рух" начал игру здорово. Мы много критикуем команду и "украинского Нагельсманна", который не всегда принимает логичные решения, но в первые 10-15 минут на поле была одна команда, диктовавшая свои правила. Гости несколько раз опасно пробивали в сторону ворот и даже смогли (почти) забить. После очередной атаки "Руха" Синегуб зачем-то зажег свечу в собственной штрафной, не решив, кто будет отвечать за мяч после его приземления - он или Крынский. По итогу, первым у круглого оказался Белый, который дважды пробивал по воротам "Ингульца". После первого выстрела - мяч был выбит уже после пересечения линии ворот, второй удар пришелся рядом со штангой. Повтор был однозначен - судья должен был указывать на центр поля. Но ВАРа на игре не было, а значит и не было возможности свое решения изменить.

После стартового блицкрига соперника, "Ингулец" смог отодвинуть игру от собственных ворот. Хозяева играли в обычном для себя стиле - в обороне компактно, впереди молимся на Ситчинаву. Темп в игре снизился, пока этот покой не нарушил Салем. Центрбек "казаков", неплохо начавший в новой команде, продолжил "привозить" беду на собственные ворота. Сегодня он решил сбить Климчука, который, вот тут внимание, бежал от ворот и практически пересек границу штрафной площади. Но Салем не остановился и сыграл в ногу - рука арбитра указала на точку. У мяча оказался потерпевший, который красиво разбегался, но попасть в ворота не сумел, ударив рядом со штангой. Климчук запорол главный момент своей команды, оправдав Салема.

Начало второй половины напоминало старт первой. Львовский клуб играл с позиции силы, контролировал мяч, вот только опасных моментов было в разы меньше. Опять же, подходы к штрафной случались, вот только оборона "Ингульца" смотрелась гораздо увереннее, нежели до перерыва. Темп матча смог взвинтить Янаков, которого Лавриненко выпустил во втором тайме. Он добавил скоростей в игре "казаков", создав сразу два опасных моментов, а также заработав опасный стандарт, который и сам решил исполнить. Пробил полузащитник, говоря откровенно, отвратно. А вот джокер "украинского Нагельсманна", имя которого Андрей Борячук, особо сильно игру не усилил. В целом же, концовка игры также была за "Рухом", однако сильно нагрузить оборону соперника им не удалось. Как мы и говорили в анонсе к матчу, "Ингулец" защищаться любит и умеет, и неорганизованный хаос соперника их смутить не сумел.

"Ингулец" и "Рух" в очередной раз играют вничью. Это уже пятый подобный случай в истории противостояния двух команд. Наставник львовского клуба после матча будет говорить о большом количестве нереализованных моментов, однако это было лишь до перерыва. А уже нее этого грамотнее сыграли хозяева, которые удержали приемлемый для себя результат. Интрига в борьбе за выживание набирает обороты.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Ингулец - Рух 0:0

Ингулец: Владимир Крынский, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Александр Козак (Илья Шевцов 74), Младен Бартулович (Денис Васин 55), Илья Коваленко (Денис Янаков 55), Александр Кучеренко, Михаил Шишка, Денис Балан, Ника Ситчинава, Олег Синегуб

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук (Андрей Борячук 67), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков, Богдан Бойчук, Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Кухарук

Предупреждения: Ника Ситчинава 23, Евгений Запорожец 58, Михаил Шишка 67 - Валерий Федорчук 24, Марьян Мысык 41, Андрей Борячук 70

Нереализованный пенальти: Юрий Климчук 32