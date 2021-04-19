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УПЛ ждет инструкций от УЕФА и УАФ в вопросе Суперлиги
В УПЛ выражать свое мнение о создании Суперлиги пока не спешат
UEFA
В течение последних суток многотысячный отряд европейских средств массовой информации живо обсуждает на страницах газет и сайтах новость о создании так называемой Суперлиги. В то время, когда количество клубов, желающих пополнить этот список, увеличивается новыми возможными кандидатами, корреспондент UA-Футбол обратился за комментарием к исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому.
- Вы, наверное, уже в курсе того, о чем сейчас все говорят в Европе? - прежде всего интересуюсь у руководителя этой футбольной организации.
- Что касается создания Суперлиги? Да. Но пока ничего комментировать по этому поводу не буду. Мы ждем официальную позицию УЕФА и УАФ, и только после этого будем давать какие-либо комментарии.
Ранее УЕФА выступил с заявлением, что сделает все, чтобы остановить этот проект. В ответ организаторы Суперлиги заявили, что подают в суд на УЕФА и ФИФА из-за препятствования созданию турнира.
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