УПЛ ждет инструкций от УЕФА и УАФ в вопросе Суперлиги

В течение последних суток многотысячный отряд европейских средств массовой информации живо обсуждает на страницах газет и сайтах новость о создании так называемой Суперлиги. В то время, когда количество клубов, желающих пополнить этот список, увеличивается новыми возможными кандидатами, корреспондент UA-Футбол обратился за комментарием к исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому.

- Вы, наверное, уже в курсе того, о чем сейчас все говорят в Европе? - прежде всего интересуюсь у руководителя этой футбольной организации.

- Что касается создания Суперлиги? Да. Но пока ничего комментировать по этому поводу не буду. Мы ждем официальную позицию УЕФА и УАФ, и только после этого будем давать какие-либо комментарии.

Ранее УЕФА выступил с заявлением, что сделает все, чтобы остановить этот проект. В ответ организаторы Суперлиги заявили, что подают в суд на УЕФА и ФИФА из-за препятствования созданию турнира.