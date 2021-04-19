  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ ждет инструкций от УЕФА и УАФ в вопросе Суперлиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ ждет инструкций от УЕФА и УАФ в вопросе Суперлиги

Премьер-лига
(1 голосов)

В УПЛ выражать свое мнение о создании Суперлиги пока не спешат

УПЛ ждет инструкций от УЕФА и УАФ в вопросе Суперлиги

UEFA

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В течение последних суток многотысячный отряд европейских средств массовой информации живо обсуждает на страницах газет и сайтах новость о создании так называемой Суперлиги. В то время, когда количество клубов, желающих пополнить этот список, увеличивается новыми возможными кандидатами, корреспондент UA-Футбол обратился за комментарием к исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому.

- Вы, наверное, уже в курсе того, о чем сейчас все говорят в Европе? - прежде всего интересуюсь у руководителя этой футбольной организации.

- Что касается создания Суперлиги? Да. Но пока ничего комментировать по этому поводу не буду. Мы ждем официальную позицию УЕФА и УАФ, и только после этого будем давать какие-либо комментарии.

Ранее УЕФА выступил с заявлением, что сделает все, чтобы остановить этот проект. В ответ организаторы Суперлиги заявили, что подают в суд на УЕФА и ФИФА из-за препятствования созданию турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
19.04.2021 в 13:44
Минай, Ингулец и Агробизнес - наша тройка в их Суперлигу
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
19.04.2021 в 13:34
А какая у нас еще должна быть позиция? Молчать и все. В Суперлиге даже при желании олигархов никто Шахтер и Динамо там не ждет
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...