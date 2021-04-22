Степаненко: Задача Шахтера укрепиться на 2-й позиции в таблице

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от конца сезона.

"Тяжело, не будем друг друга обманывать. Тяжелая ситуация. За четыре матча до конца у "Динамо" отрыв 10 очков. Наша задача – доиграть оставшиеся матчи, добиться положительного результата, чтобы укрепиться на второй позиции. Потому что есть команды позади нас, они тоже борются до конца.

Настрой нормальный, мы работаем. Нужно сделать выводы и работать дальше. Сезон неудовлетворительный. Нужно работать дальше и со следующего сезона возвращать себе титул.

В посте имел в виду, что мы должны играть более агрессивно. Чтобы выигрывать такие лобовые матчи, каждый должен отдаваться запредельно. Не получится так, что нам просто так отдаст мяч или даст просто так забить.