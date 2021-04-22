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Степаненко: Задача Шахтера укрепиться на 2-й позиции в таблице

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек поделился мнением о выступлениях "горняков" в текущем сезоне

Степаненко: Задача Шахтера укрепиться на 2-й позиции в таблице

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от конца сезона.

"Тяжело, не будем друг друга обманывать. Тяжелая ситуация. За четыре матча до конца у "Динамо" отрыв 10 очков. Наша задача – доиграть оставшиеся матчи, добиться положительного результата, чтобы укрепиться на второй позиции. Потому что есть команды позади нас, они тоже борются до конца.

Настрой нормальный, мы работаем. Нужно сделать выводы и работать дальше. Сезон неудовлетворительный. Нужно работать дальше и со следующего сезона возвращать себе титул.

В посте имел в виду, что мы должны играть более агрессивно. Чтобы выигрывать такие лобовые матчи, каждый должен отдаваться запредельно. Не получится так, что нам просто так отдаст мяч или даст просто так забить.

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Мы видим, как команды бьются в Европе. Это кажется, что какие-то команды всегда с мячом. Чтобы получить мяч – они всегда вступают в отбор, проводят огромную работу, чтобы мяч забрать, а потом уже с ним играют. Нужно играть более агрессивно как без мяча, так и с ним, чтобы добиваться результата.

Это урок для всех, должны делать только выводы.

"Александрия" – боевая команда, всегда отдаются на полную, играют дома. Не знаю, играют ли они сейчас со зрителями. Там всегда тяжело. Не знаю, в каком состоянии поле. У них тоже свои задачи. Думаю, они будут отдаваться полностью, будет тяжелый матч", – сказал Степаненко.

Напомним, что матч "Александрия" - "Шахтер" состоится 25 апреля и начнется в 17:00. После 22 туров в турнирной таблице УПЛ "горняки" находятся на 2-м месте, набрав 45 баллов. "Александрийцы" занимают 7-ю позицию, в активе клуба 26 зачетных пунктов.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar News

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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
22.04.2021 в 15:02
«Александрия» биться не будет, финансово стимулировать некому - «Динамо» свои задачи уже решило.
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alex.belogubko (одесса)
22.04.2021 в 14:27
ШД надо увольнять Палкина -Срну --Каштру сам уйдёт у него есть совесть а у этих двоих нет будут сидеть как Ротань в молодёжке
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