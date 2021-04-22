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Степаненко: Задача Шахтера укрепиться на 2-й позиции в таблице
Хавбек поделился мнением о выступлениях "горняков" в текущем сезоне
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от конца сезона.
"Тяжело, не будем друг друга обманывать. Тяжелая ситуация. За четыре матча до конца у "Динамо" отрыв 10 очков. Наша задача – доиграть оставшиеся матчи, добиться положительного результата, чтобы укрепиться на второй позиции. Потому что есть команды позади нас, они тоже борются до конца.
Настрой нормальный, мы работаем. Нужно сделать выводы и работать дальше. Сезон неудовлетворительный. Нужно работать дальше и со следующего сезона возвращать себе титул.
В посте имел в виду, что мы должны играть более агрессивно. Чтобы выигрывать такие лобовые матчи, каждый должен отдаваться запредельно. Не получится так, что нам просто так отдаст мяч или даст просто так забить.
Мы видим, как команды бьются в Европе. Это кажется, что какие-то команды всегда с мячом. Чтобы получить мяч – они всегда вступают в отбор, проводят огромную работу, чтобы мяч забрать, а потом уже с ним играют. Нужно играть более агрессивно как без мяча, так и с ним, чтобы добиваться результата.
Это урок для всех, должны делать только выводы.
"Александрия" – боевая команда, всегда отдаются на полную, играют дома. Не знаю, играют ли они сейчас со зрителями. Там всегда тяжело. Не знаю, в каком состоянии поле. У них тоже свои задачи. Думаю, они будут отдаваться полностью, будет тяжелый матч", – сказал Степаненко.
Напомним, что матч "Александрия" - "Шахтер" состоится 25 апреля и начнется в 17:00. После 22 туров в турнирной таблице УПЛ "горняки" находятся на 2-м месте, набрав 45 баллов. "Александрийцы" занимают 7-ю позицию, в активе клуба 26 зачетных пунктов.
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