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Хавбек Миная: С Милевским играть легко

Премьер-лига
(2 голосов)

Бойко - про одноклубника

Хавбек Миная: С Милевским играть легко

Фото: ФК Минай

Новина українською

Полузащитник "Миная" Виталий Бойко поделился мнением об одноклубнике Артеме Милевском.

"С Артемом Владимировичем Милей играть очень легко, чувствуется его уверенность и мастерство.

У нас дружный коллектив, все хорошо общаемся, и Миля не исключение. Иногда можем встретиться и выпить кофе. Конечно, помогает как словом, так и делом. Приятно находиться с ним в одной команде", – сказал Бойко.

Напомним, что Милевский перешел в "Минай" в декабре 2020-го года.

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В статье: Артем Милевский Виталий Бойко ФК Минай
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Источник:
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Комментарии (2)
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khatskevich_bog (Киев)
22.04.2021 в 16:16
про кофе врет!
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koral (Рівне)
22.04.2021 в 15:24
Против Милевского тоже
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