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Хавбек Миная: С Милевским играть легко
Бойко - про одноклубника
Фото: ФК Минай
Полузащитник "Миная" Виталий Бойко поделился мнением об одноклубнике Артеме Милевском.
"С Артемом Владимировичем Милей играть очень легко, чувствуется его уверенность и мастерство.
У нас дружный коллектив, все хорошо общаемся, и Миля не исключение. Иногда можем встретиться и выпить кофе. Конечно, помогает как словом, так и делом. Приятно находиться с ним в одной команде", – сказал Бойко.
Напомним, что Милевский перешел в "Минай" в декабре 2020-го года.
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Источник:tablo
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Комментарии (2)
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khatskevich_bog (Киев)
22.04.2021 в 16:16
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koral (Рівне)
22.04.2021 в 15:24
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