Хавбек Миная: С Милевским играть легко

Полузащитник "Миная" Виталий Бойко поделился мнением об одноклубнике Артеме Милевском.

"С Артемом Владимировичем Милей играть очень легко, чувствуется его уверенность и мастерство.

У нас дружный коллектив, все хорошо общаемся, и Миля не исключение. Иногда можем встретиться и выпить кофе. Конечно, помогает как словом, так и делом. Приятно находиться с ним в одной команде", – сказал Бойко.