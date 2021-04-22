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Голкиперу Динамо предстоит операция в Мюнхене

Премьер-лига
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Для Руслана Нещерета сезон закончен

Голкиперу Динамо предстоит операция в Мюнхене

Новина українською

Голкиперу "Динамо" Руслану Нещерету предстоит операция.

У Руслана травма плеча. Это повреждение он получил во время тренировки.

Операция запланирована на пятницу в Мюнхене, куда уже отправился голкипер.

По предварительным прогнозам медицинского штаба "Динамо", ориентировочный срок восстановления – около трех месяцев. Однако более точные сроки станут известны уже после операции.

Напомним, что в текущем сезоне 19-летний вратарь провел за Динамо 4 матча, в которых пропустил 6 голов и 1 поединок отстоял "на ноль".

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
ФК Динамо

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