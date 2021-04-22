Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкиперу Динамо предстоит операция в Мюнхене
Для Руслана Нещерета сезон закончен
Голкиперу "Динамо"
У Руслана травма плеча. Это повреждение он получил во время тренировки.
Операция запланирована на пятницу в Мюнхене, куда уже отправился голкипер.
По предварительным прогнозам медицинского штаба "Динамо", ориентировочный срок восстановления – около трех месяцев. Однако более точные сроки станут известны уже после операции.
Напомним, что в текущем сезоне 19-летний вратарь провел за Динамо 4 матча, в которых пропустил 6 голов и 1 поединок отстоял "на ноль".
Популярное сейчас
- Серия А. Рома - Аталанта 1:1. Малиновский дал, Гасперини взял
- На расширенный майский сбор Шевченко вызовет до 30 игроков из клубов УПЛ
- Президент УЕФА: Мне прислали расписание Суперлиги – Реал и Юве играют между собой каждый день
- Ожидаемые тренерские рокировки УПЛ, толпа свободных агентов Александрии. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО