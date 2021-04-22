Голкиперу Динамо предстоит операция в Мюнхене

Голкиперу "Динамо" Руслану Нещерету предстоит операция.

У Руслана травма плеча. Это повреждение он получил во время тренировки.

Операция запланирована на пятницу в Мюнхене, куда уже отправился голкипер.

По предварительным прогнозам медицинского штаба "Динамо", ориентировочный срок восстановления – около трех месяцев. Однако более точные сроки станут известны уже после операции.

Напомним, что в текущем сезоне 19-летний вратарь провел за Динамо 4 матча, в которых пропустил 6 голов и 1 поединок отстоял "на ноль".