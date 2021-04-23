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Источник: Лучано Лучи может потерять должность в УАФ
Павелко недоволен тем, что Монзуль не будет работать на Евро-2020
uaf.ua
В ближайшее время может состояться уход главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.
По информации источника, президент УАФ Андрей Павелко не доволен тем фактом, что арбитр Екатерина Монзуль не будет работать на Евро-2020. Ставка была сделано на то, чтобы Монзуль выдвигали на первый план среди украинских арбитров. Для выполнения этой задачи Лучи начал выдвигать Катерину на первые роли в Украине, доверяя ей внутренние топ-матчи.
Отмечается, что Коллина пообещал Лучи, что поспособствует, чтобы Монзуль взяли на Евро.
"Давая обещания Павелко о гарантированном участии украинки в финальной стадии EURO, Лучи ссылался на устные договорённости со своим патроном Коллиной, ныне куратором арбитража в ФИФА.
Павелко понадеялся на итальянца и не стал дополнительно подключать Чеферина, тем более у того на прошлой неделе (когда по сути и верстался список рефери) были свои незабываемые "Суперлиговые" приключения, и президенту УЕФА конечно же было не до этого", - сообщается в источнике.
Вместе со шлейфом скандалов, которые были ранее связаны с главой комитета арбитров УАФ, это будет побуждать Павелко освободить Лучи с должности главы судейского корпуса.
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