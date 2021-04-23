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Источник: Лучано Лучи может потерять должность в УАФ

Премьер-лига
(3 голосов)

Павелко недоволен тем, что Монзуль не будет работать на Евро-2020

Источник: Лучано Лучи может потерять должность в УАФ

uaf.ua

Новина українською

В ближайшее время может состояться уход главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

По информации источника, президент УАФ Андрей Павелко не доволен тем фактом, что арбитр Екатерина Монзуль не будет работать на Евро-2020. Ставка была сделано на то, чтобы Монзуль выдвигали на первый план среди украинских арбитров. Для выполнения этой задачи Лучи начал выдвигать Катерину на первые роли в Украине, доверяя ей внутренние топ-матчи.

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Отмечается, что Коллина пообещал Лучи, что поспособствует, чтобы Монзуль взяли на Евро.

"Давая обещания Павелко о гарантированном участии украинки в финальной стадии EURO, Лучи ссылался на устные договорённости со своим патроном Коллиной, ныне куратором арбитража в ФИФА.

Павелко понадеялся на итальянца и не стал дополнительно подключать Чеферина, тем более у того на прошлой неделе (когда по сути и верстался список рефери) были свои незабываемые "Суперлиговые" приключения, и президенту УЕФА конечно же было не до этого", - сообщается в источнике.

Вместе со шлейфом скандалов, которые были ранее связаны с главой комитета арбитров УАФ, это будет побуждать Павелко освободить Лучи с должности главы судейского корпуса.

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В статье: Андрей Павелко Лучано Лучи Екатерина Монзуль УАФ
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
23.04.2021 в 11:57
хватит кормить дармоеда у нас своих полно
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0
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Antolog (Одесса)
23.04.2021 в 11:42
Не может быть, как так то, представитель ЕС и будет уволен в Украине, вы что там себе думаете?) Неужели еще когда-нибудь и за наглядовые рады возьметесь и станете достойны управлять сами в своей державе?) Неужели мы до этого момента доживем...) А может еще и сплотимся... хотя это я уже перегибаю... нас ведь радует только то, что кому-то плохо...
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+2
0
Kristo (Львов)
23.04.2021 в 11:36
Скатертью дорожка...
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+1
0


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