Павелко: Назначение Монзуль на матч отбора ЧМ-2022 – признание эффективной работы Комитета арбитров во главе с Лучи
Екатерина Монзуль получила назначение на матч Австрия - Фарерские острова
facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал
"Новое высокое достижение украинского арбитража. Екатерина Монзуль станет одной из двух женщин-арбитров, которые рассудят матчи отбора чемпионата мира среди мужских сборных впервые в истории мирового футбола.
Искренне радуюсь за Монзуль. Это назначение – абсолютно закономерное признание со стороны ФИФА ее высокого профессионализма и эффективной работы Комитета арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи.
Гордимся Екатериной. Желаю нашему арбитру новых исторических достижений в профессиональной карьере", – написал Павелко в Фейсбук.
Напомним, что матч Австрия - Фарерские острова состоится в Вене.28-го марта и начнется в 21:45.
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