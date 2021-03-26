Павелко: Назначение Монзуль на матч отбора ЧМ-2022 – признание эффективной работы Комитета арбитров во главе с Лучи

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Екатерины Монзуль на матч отбора ЧМ-2022 Австрия - Фарерские острова.

"Новое высокое достижение украинского арбитража. Екатерина Монзуль станет одной из двух женщин-арбитров, которые рассудят матчи отбора чемпионата мира среди мужских сборных впервые в истории мирового футбола.

Искренне радуюсь за Монзуль. Это назначение – абсолютно закономерное признание со стороны ФИФА ее высокого профессионализма и эффективной работы Комитета арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи.

Гордимся Екатериной. Желаю нашему арбитру новых исторических достижений в профессиональной карьере", – написал Павелко в Фейсбук.