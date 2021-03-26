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Павелко: Назначение Монзуль на матч отбора ЧМ-2022 – признание эффективной работы Комитета арбитров во главе с Лучи

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(2 голосов)

Екатерина Монзуль получила назначение на матч Австрия - Фарерские острова

Павелко: Назначение Монзуль на матч отбора ЧМ-2022 – признание эффективной работы Комитета арбитров во главе с Лучи

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Екатерины Монзуль на матч отбора ЧМ-2022 Австрия - Фарерские острова.

"Новое высокое достижение украинского арбитража. Екатерина Монзуль станет одной из двух женщин-арбитров, которые рассудят матчи отбора чемпионата мира среди мужских сборных впервые в истории мирового футбола.

Искренне радуюсь за Монзуль. Это назначение – абсолютно закономерное признание со стороны ФИФА ее высокого профессионализма и эффективной работы Комитета арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи.

Гордимся Екатериной. Желаю нашему арбитру новых исторических достижений в профессиональной карьере", – написал Павелко в Фейсбук.

Напомним, что матч Австрия - Фарерские острова состоится в Вене.28-го марта и начнется в 21:45.

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В статье: Андрей Павелко Екатерина Монзуль
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2021 в 20:21
Как это? Тут "банановая республика", а тут международное признание. Что-то у этого яйцечесателя не сходится.
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.03.2021 в 20:11
Додік, засунь язика ще глибше в зад своєму геніальному куратору суддівства. Нехай Катруся в цьому матчі спробує відмінити такий гол, що забив Олімпік кротам, і я з задоволенням подивлюся на оцінки та реакцію ФІФА.
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+1
0
avangardo (Lviv)
26.03.2021 в 19:42
це не завдячуючи комусь, а навпаки вопрякиТа й чому радіти, матч, так би мовити між Давидом і ГоліафомКраще пояснив би чому наші арбітри не потрапили на юнацький Євро-2021, що якраз зараз розпочався, там навіть грузинська бригада арбітрів є
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+2
0
TarasLviv2019 (LVIV)
26.03.2021 в 19:17
ОФІЦІЙНО, луччі можна далі гноби Україну. Браво!
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+6
0
Некр!т (Дзвонимісто)
26.03.2021 в 19:11
Вауууу!!! А можна було б ще вчора стартануть у матчі Молдова - Фарери. А на Чехія-Бельгія, чи Сербія-Португалія слабо? ВАРу-наВАРу немає?
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.03.2021 в 19:11
какие же они гнусная брехливая шайка - павелка, лучи, монзуль
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+2
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.03.2021 в 19:05
павелка, закрой свой гнилой и коррупционный рот! Если Монзуль чего-то и достигла, то только благодаря своему труду, а не твоему мерзкому старикашке...
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+7
0
tayler (Днепр)
26.03.2021 в 18:57
Что ты несёшь?))
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+8
0


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