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Мариуполь завершил реконструкцию газона на домашнем стадионе

Премьер-лига
(2 голосов)

Матч со Львовом пройдет в Мариуполе

Мариуполь завершил реконструкцию газона на домашнем стадионе

Фейсбук Андрея Санина

Новина українською

"Мариуполь" объявил о том, что полная реконструкция футбольного газона на стадионе имени Бойко завершена.

Таким образом, следующий матч УПЛ с "Львовом", который состоится 2 мая, азовская команда проведет на родной арене.

Отмечается, что матч пройдет со зрителями, "Мариуполь" уже начал реализацию билетов на данный поединок.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов стадион имени Бойко
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 22:09
Неужели Ахметов шахтьор переведет на свой реконструированный стадион ???
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