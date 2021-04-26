Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь завершил реконструкцию газона на домашнем стадионе
Матч со Львовом пройдет в Мариуполе
Фейсбук Андрея Санина
"
Таким образом, следующий матч УПЛ с "Львовом", который состоится 2 мая, азовская команда проведет на родной арене.
Отмечается, что матч пройдет со зрителями, "Мариуполь" уже начал реализацию билетов на данный поединок.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Мариуполь
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Гречишкин порвал сетку, пробивая пенальти в ворота Шахтера
- Александр Заваров: О соперничестве с Марадоной, 10-дневной гауптвахте и отказе Бескову
- "Такое начудить в Кубке, а потом судить через 3 дня? Проблем в чемпионате нет". Юрченко - об арбитре Пасхале
- Динамо - чемпион. Между Шахтёром и Зарёй четыре очка. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 22:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...