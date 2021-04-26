Мариуполь завершил реконструкцию газона на домашнем стадионе

" Мариуполь " объявил о том, что полная реконструкция футбольного газона на стадионе имени Бойко завершена.

Таким образом, следующий матч УПЛ с "Львовом", который состоится 2 мая, азовская команда проведет на родной арене.

Отмечается, что матч пройдет со зрителями, "Мариуполь" уже начал реализацию билетов на данный поединок.