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Кендзера: Очень хотим завоевать Кубок, чтобы за один сезон выиграть все три трофея в Украине

Премьер-лига
(3 голосов)

Требла в карьере поляка еще не было

Кендзера: Очень хотим завоевать Кубок, чтобы за один сезон выиграть все три трофея в Украине

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник “Динамо” Томаш Кендзера поделился эмоциями после игры с "Ингульцом", в которой "бело-синие" оформили 16-й чемпионский титул в эпоху независимой Украины.

- Томаш, позади длинный сезон в Премьер-лиге, теперь на тебе заслуженная золотая медаль. О чем сейчас мысли?

- Испытываю радость и гордость. Чемпионство особенно приятное и особенное, поскольку большое количество игроков команды – воспитанники "Динамо" Киев. Я действительно горжусь этой командой, моими партнерами, друзьями! Это большой шаг вперед для нас.

- Тебе и другим опытным игрокам важно было не давать молодежи расслабиться до самого последнего матча на пути к трофею?

- (смеется) Да, пожалуй, несмотря на то, что мне всего 26 лет, я один из самых опытных игроков в нашей молодой команде. Я видел, как все ребята работали, старались на тренировках. В этом сезоне все изменилось после того как Мистер пришел к нам. Это, прежде всего, его заслуга. И президента клуба, который решил пригласить Мистера Луческу в "Динамо".

Мистер построил команду, которая за сезон сумела стать чемпионами. Теперь перед нами еще матч за Кубок Украины. Мы очень хотим завоевать его, чтобы за один сезон выиграть все три трофея в Украине. В моей карьере еще такого не было, и в Польше я одновременно не выигрывал три трофея. Что уж говорить о молодых ребятах.

- Еще до финального свистка ты успел примерить футболку с надписью "Чемпионы". Какими были первые минуты триумфа?

- Да, я примерил эту футболку одним из первых. Хотелось приблизить этот момент, и мы пошли с Колей Шапаренко и Беном Вербичем переодеваться когда счет уже стал 5:0, и было очевидно, что чемпионство от нас никуда не денется. Мы все просто радовались и наслаждались моментом – награждение, медали, поднятие трофея, праздничные конфетти… Обидно только, что на этом матче не могли присутствовать болельщики и разделить с нами эту радость непосредственно на стадионе.

- В оставшихся трех матчах чемпионата можно позволить себе расслабиться, а сконцентрироваться исключительно на поединке за Кубок?

- Расслабляться нельзя, это может сыграть злую шутку. Нам необходимо держать этот игровой тонус, хорошую игровую форму, которую мы набрали и держали в последнее время. Нужно стараться выигрывать все матчи до матча за Кубок Украины, чтобы подойти к нему в хорошем настроении, хорошей форме и с боевым настроем.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Динамо

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