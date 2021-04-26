Скауты из Венгрии и Польши просматривали форварда Александрии

Нападающий "Александрии" Дмитрий Шастал заинтересовал клубы из Польши и Венгрии.

Как сообщает Sport Arena, речь идет о командах из верхней части турнирных таблиц этих лиг.

По информации источника, скауты просматривали Шастала в недавнем матче с "Шахтером" (2:0) , в котором форвард отличился забитым голом.

Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего форварда 17 сыгранных матчей за команду Владимира Шарана, в которых он забил три гола и сделал один ассист.