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Скауты из Венгрии и Польши просматривали форварда Александрии

Премьер-лига
(2 голосов)

Дмитрий Шастал заинтересовал соседей

Скауты из Венгрии и Польши просматривали форварда Александрии

fco.com.ua

Новина українською

Нападающий "Александрии" Дмитрий Шастал заинтересовал клубы из Польши и Венгрии.

Как сообщает Sport Arena, речь идет о командах из верхней части турнирных таблиц этих лиг.

По информации источника, скауты просматривали Шастала в недавнем матче с "Шахтером" (2:0), в котором форвард отличился забитым голом.

Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего форварда 17 сыгранных матчей за команду Владимира Шарана, в которых он забил три гола и сделал один ассист.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Шастал
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Источник:
Sport Arena

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