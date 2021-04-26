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Скауты из Венгрии и Польши просматривали форварда Александрии
Дмитрий Шастал заинтересовал соседей
fco.com.ua
Нападающий "Александрии" Дмитрий Шастал заинтересовал клубы из Польши и Венгрии.
Как сообщает Sport Arena, речь идет о командах из верхней части турнирных таблиц этих лиг.
По информации источника, скауты просматривали Шастала в
Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего форварда 17 сыгранных матчей за команду Владимира Шарана, в которых он забил три гола и сделал один ассист.
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Источник:Sport Arena
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