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Каштру: Приложенных усилий было мало для победы над Александрией

Премьер-лига
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После серии травм и замен команда потеряла стабильность

Каштру: Приложенных усилий было мало для победы над Александрией

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги поражения от "Александрии" (0:2) в матче 23-го тура УПЛ.

"Первые 10 минут мы создали несколько хороших моментов, контролировали игру. "Александрия" ничего не могла с этим сделать. Но после серии травм и замен команда потеряла стабильность. Еще больше ситуация обострилась после пропущенного мяча. Да, мы старались, но не реализовали свои моменты. Видимо, приложенных усилий было мало для победы.

У нас в стартовом составе должны были быть Додо, Кривцов, Бондарь и Сиприано и через 15 минут мы играли без троих этих игроков. Замена Бондаря привела к еще одной обязательной замене из-за лимита на легионеров. Выбор пал на Додо, он говорил о неком дискомфорте во время разминки. У него были проблемы с правой ногой. Было очень много ключевых моментов, которые происходят не только во время матча, но и до стартового свистка", - заявил Каштру.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице "Шахтер" идет 2-м, в активе клуба 45 зачетных пунктов.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
27.04.2021 в 08:28
ШАХТЁРУ НУЖНО ВЗЯТЬ СЕБЯ В "РУКИ!"и не распускать ню-ни!Но это бразильцы:люди настроения!Будущему тренеру нужно это учитывать и не делать ставку на низкопробных бразилов,а ОПИРАТЬСЯ НА НАШИХ!!!
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