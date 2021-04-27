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Каштру: Приложенных усилий было мало для победы над Александрией
После серии травм и замен команда потеряла стабильность
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги поражения от "Александрии" (0:2) в матче 23-го тура УПЛ.
"Первые 10 минут мы создали несколько хороших моментов, контролировали игру. "Александрия" ничего не могла с этим сделать. Но после серии травм и замен команда потеряла стабильность. Еще больше ситуация обострилась после пропущенного мяча. Да, мы старались, но не реализовали свои моменты. Видимо, приложенных усилий было мало для победы.
У нас в стартовом составе должны были быть Додо, Кривцов, Бондарь и Сиприано и через 15 минут мы играли без троих этих игроков. Замена Бондаря привела к еще одной обязательной замене из-за лимита на легионеров. Выбор пал на Додо, он говорил о неком дискомфорте во время разминки. У него были проблемы с правой ногой. Было очень много ключевых моментов, которые происходят не только во время матча, но и до стартового свистка", - заявил Каштру.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице "Шахтер" идет 2-м, в активе клуба 45 зачетных пунктов.
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