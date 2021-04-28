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Тренер Руха: Радует то, как хорошо играем в обороне

Премьер-лига
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Львовский клуб не пропускал в трех матчах подряд

Тренер Руха: Радует то, как хорошо играем в обороне

Фото: ФК Рух

Новина українською

Ассистент главного тренера "Руха" Александр Грицай поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура УПЛ против "Львова".

"Да, "Львов" выиграли 3 матча подряд, но мы тоже в 3 матчах добыли две победы и один раз сыграли вничью и при этом не пропустили ни одного гола. Это нас радует так, как хорошо играем в обороне.

Надеемся на положительный результат в этом матче", - заявил Грицай.

Напомним, что перенесенный матч 18-го тура УПЛ "Львов" - "Рух" состоится сегодня, 28 апреля. Начало - в 19:00.

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В статье: Александр Грицай Рух (Львов) Львов
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Источник:
ТК Футбол

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