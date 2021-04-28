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За золото и выход в группу ЛЧ – стала известна сумма бонусов для Луческу за успехи с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Это уже девятый титул чемпиона Украины для румынского наставника

За золото и выход в группу ЛЧ – стала известна сумма бонусов для Луческу за успехи с Динамо

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 23-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Ингулец" (5:0) и досрочно стало чемпионом.

Как сообщает румынская пресса GSP, главный тренер Мирча Луческу получил от клуба бонус 1 миллион евро.

Это премия за чемпионский титул в УПЛ и выход в группу ЛЧ в начале сезона.

Добавим, что это уже девятый титул чемпиона Украины для румынского наставника. Предыдущие восемь он выиграл, возглавляя донецкий "Шахтер".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
gsp.ro

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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2021 в 12:51
500 за ЛЧ , 500 за чемпионство. Как там Каштру? Смог всё своё высосать или будет судиться?
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Леонід Скачков (Рівне)
28.04.2021 в 12:36
Хто б що не говорив,але це другий тренер в Україні за успішністю,після Лобановського! Щоб бути першим,Містеру потрібно виграти Лігу Чемпіонів,що цілком йому до снаги!)))Ви тільки собі уявіть-Динамо (Київ) виграє Лігу Чемпіонів!))) Урапатріоти,з числа полярних ворон,точно жовччю подавляться!)))
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