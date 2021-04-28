За золото и выход в группу ЛЧ – стала известна сумма бонусов для Луческу за успехи с Динамо

В рамках 23-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Ингулец" (5:0) и досрочно стало чемпионом.

Как сообщает румынская пресса GSP, главный тренер Мирча Луческу получил от клуба бонус 1 миллион евро.

Это премия за чемпионский титул в УПЛ и выход в группу ЛЧ в начале сезона.

Добавим, что это уже девятый титул чемпиона Украины для румынского наставника. Предыдущие восемь он выиграл, возглавляя донецкий "Шахтер".