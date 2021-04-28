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За золото и выход в группу ЛЧ – стала известна сумма бонусов для Луческу за успехи с Динамо
Это уже девятый титул чемпиона Украины для румынского наставника
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
В рамках 23-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Ингулец" (5:0) и досрочно стало чемпионом.
Как сообщает румынская пресса GSP, главный тренер Мирча Луческу получил от клуба бонус 1 миллион евро.
Это премия за чемпионский титул в УПЛ и выход в группу ЛЧ в начале сезона.
Добавим, что это уже девятый титул чемпиона Украины для румынского наставника. Предыдущие восемь он выиграл, возглавляя донецкий "Шахтер".
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Источник:gsp.ro
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2021 в 12:51
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Леонід Скачков (Рівне)
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