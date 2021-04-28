Голкипер Львова: Дерби - это больше название для болельщиков. Для футболистов это больше календарная игра

Голкипер " Львова " Александр Илющенков поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура УПЛ с "Рухом".

"Дерби - это больше название для болельщиков. Для нас футболистов это больше календарная игра. Мы будем максимально настроены на этот матч, в принципе, как и на все остальные.

"Рух" очень хорошая команда и видно, что сейчас немного набралась уверенности. Мы их очень уважаем и будем делать все, чтобы добыть очки в этом матче.

Кто фаворит этого матча? Тут уже как Бог поможет", - сказал Илющенков.