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Голкипер Львова: Дерби - это больше название для болельщиков. Для футболистов это больше календарная игра
Львовское дерби уже сегодня
Голкипер "
"Дерби - это больше название для болельщиков. Для нас футболистов это больше календарная игра. Мы будем максимально настроены на этот матч, в принципе, как и на все остальные.
"Рух" очень хорошая команда и видно, что сейчас немного набралась уверенности. Мы их очень уважаем и будем делать все, чтобы добыть очки в этом матче.
Кто фаворит этого матча? Тут уже как Бог поможет", - сказал Илющенков.
Напомним, что матч "Львов" - "Рух" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футболе проведет текстовый онлайн поединка.
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