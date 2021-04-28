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Голкипер Львова: Дерби - это больше название для болельщиков. Для футболистов это больше календарная игра

Премьер-лига
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Львовское дерби уже сегодня

Голкипер Львова: Дерби - это больше название для болельщиков. Для футболистов это больше календарная игра

Новина українською

Голкипер "Львова" Александр Илющенков поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура УПЛ с "Рухом".

"Дерби - это больше название для болельщиков. Для нас футболистов это больше календарная игра. Мы будем максимально настроены на этот матч, в принципе, как и на все остальные.

"Рух" очень хорошая команда и видно, что сейчас немного набралась уверенности. Мы их очень уважаем и будем делать все, чтобы добыть очки в этом матче.

Кто фаворит этого матча? Тут уже как Бог поможет", - сказал Илющенков.

Напомним, что матч "Львов" - "Рух" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футболе проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Александр Илющенков
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Источник:
ТК Футбол

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