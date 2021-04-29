Бессмертный: Ребята показали, что у них есть львовский характер

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в перенесенном матче 18-го тура УПЛ.

- Считаю, после того как складывалась игра, учитывая то, сколько мы за 12 дней уже успели провести матчей, то такой результат воспринимается нами как нормальное. Можно было лучше, можно было хуже. Впрочем, очень благодарен ребятам, что они выдержали ту нагрузку, тот нерв матча и показали действительно, что у них есть львовский характер. Чувствуется, что на поле была команда.

- Сегодня (комментарий 28 апреля -прим.) "Рух" Вас каким-то образом удивил или все так, как и ожидалось?

- Не могу так сказать. Мы знали, что это хорошая команда, которая играет в футбол. Именно поэтому, какого-то удивления или чего-то нового они нам не продемонстрировали. Хотя на самом деле это очень качественный коллектив.

- В составе "Львова" выступают сразу 6 ексруховцев .. Их где-то дополнительно не нужно было мотивировать на матч с бывшей командой?

- Ни одного из ребят не нужно было мотивировать. Мы каждого соперника уважаем, но никого не боимся и ни перед кем не дрожим. Готовились как к очередной календарной игры. Говорить, что мы как-то по-особенному настраивались? Такого не было. Игра с "Рухом", до того была с"Десной".

- Как считаете, после ничьей с "Рухом" можно немного с облегчением выдохнуть? Как бы там ни было, уже на 7 очков оторвались от последней ступени.

- Понимаете, мы - спортсмены. В каждой игре хочется получать максимальный результат. Ребята уже почувствовали и радость победы, и чувствуют то, что они действительно могут играть в качественный футбол. Приятно видеть прогресс футболистов. Именно поэтому, нельзя сказать, что после игры с "Рухом" мы уже остановимся, или удовлетворились результатом. Впрочем, каждая игра складывается как складывается. Нельзя запрограммировать отдельно взятый матч. Теперь был "Рух", следующая игра - "Мариуполь", и так далее. Тем не менее, выдохнули немного, потому что было совсем тяжело. Не знаете, сколько у меня бессонных ночей было (улыбается ...).

- Как оцените эпизод с удалением и пенальти?

Никогда не комментирую действия рефери и команд-соперников. Я могу только оценивать действия своих подопечных.

- В начале встречи в "Львова" был классный эпизод, когда один из игроков вываливался один на один с Бандурой. По Вашему мнению, как в том моменте нельзя было не забить?

- Это футбол. Знаете, и в мадридском "Реале" не забивают голы игроки, которые стоят не два рубля. Тоже не подают, тоже не останавливают. Все ребята работают так, как они работают, поэтому здесь относительная ситуация, отдельно взятый игровой момент", - сказал Бессмертный.