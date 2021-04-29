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Белик о матче Олимпик - Заря: Из-за одной ошибки судьи крест ставится на целом сезоне
Судьи снова "наварили"
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Бывший нападающий "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Алексей Белик поделился мнением о спорном удалении голкипера "Зари" Николы Василя в
"Виктор Скрипник еще
Если взять момент. В прямом эфире мы увидели, что рефери показал офсайд. Но мы даже не предполагали, что разговор будет идти об удалении, пока не увидели этот страшный момент в повторе.
Здесь была просто борьба. Для меня это не удаление. Для меня это страшный момент", — отметил Белик.
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