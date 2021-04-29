Белик о матче Олимпик - Заря: Из-за одной ошибки судьи крест ставится на целом сезоне

Бывший нападающий "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Алексей Белик поделился мнением о спорном удалении голкипера "Зари" Николы Василя в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ против донецкого "Олимпика" (1:2) .

"Виктор Скрипник еще довольно дипломатично и довольно осторожно высказался . Из-за одной ошибки судьи крест ставится на целом сезоне.

Если взять момент. В прямом эфире мы увидели, что рефери показал офсайд. Но мы даже не предполагали, что разговор будет идти об удалении, пока не увидели этот страшный момент в повторе.

Здесь была просто борьба. Для меня это не удаление. Для меня это страшный момент", — отметил Белик.