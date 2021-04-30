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СМИ: Минай могут покинуть 11 игроков и тренерский штаб
Все зависит от того, сможет ли закарпатский клуб сохранить прописку в элитном дивизионе
Фото: ФК Минай
Оставшиеся три тура чемпионата УПЛ будут определяющими для футболистов из Закарпатья.
Сразу у 11 игроков "Миная" 30 июня текущего года заканчиваются контракты с клубом. Речь об Андрее Поповиче, Антоне Каниболоцком, Миславе Матиче, Терсайу Малепе, Андрее Ткачуке, Денисе Кожанове, Алексее Хахлеве, Александре Снижко, Виталии Бойко, Василии Пиняшко, Рустаме Ахмедзаде.
Останутся ли они в "Минае", будет зависеть от того, сохранят ли "горожане" прописку в элитном дивизионе. В случае неудачи, а "Минай" с его сложным календарем на финише, главный претендент на вылет, серьезной чистки рядов - не избежать, сообщает Meta-ratings.
Аналогичная ситуация с главным тренером Николаем Цымбалом, тренером-консультантом Александром Севидовым и спортивным директором Михаилом Кополовцом.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Минай" является аутсайдером, в активе клуба 18 зачетных пунктов.
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