  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Минай могут покинуть 11 игроков и тренерский штаб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Минай могут покинуть 11 игроков и тренерский штаб

Премьер-лига
(1 голосов)

Все зависит от того, сможет ли закарпатский клуб сохранить прописку в элитном дивизионе

СМИ: Минай могут покинуть 11 игроков и тренерский штаб

Фото: ФК Минай

Новина українською

Оставшиеся три тура чемпионата УПЛ будут определяющими для футболистов из Закарпатья.

Сразу у 11 игроков "Миная" 30 июня текущего года заканчиваются контракты с клубом. Речь об Андрее Поповиче, Антоне Каниболоцком, Миславе Матиче, Терсайу Малепе, Андрее Ткачуке, Денисе Кожанове, Алексее Хахлеве, Александре Снижко, Виталии Бойко, Василии Пиняшко, Рустаме Ахмедзаде.

Останутся ли они в "Минае", будет зависеть от того, сохранят ли "горожане" прописку в элитном дивизионе. В случае неудачи, а "Минай" с его сложным календарем на финише, главный претендент на вылет, серьезной чистки рядов - не избежать, сообщает Meta-ratings.

Аналогичная ситуация с главным тренером Николаем Цымбалом, тренером-консультантом Александром Севидовым и спортивным директором Михаилом Кополовцом.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Минай" является аутсайдером, в активе клуба 18 зачетных пунктов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...