СМИ: Минай могут покинуть 11 игроков и тренерский штаб

Оставшиеся три тура чемпионата УПЛ будут определяющими для футболистов из Закарпатья.

Сразу у 11 игроков "Миная" 30 июня текущего года заканчиваются контракты с клубом. Речь об Андрее Поповиче, Антоне Каниболоцком, Миславе Матиче, Терсайу Малепе, Андрее Ткачуке, Денисе Кожанове, Алексее Хахлеве, Александре Снижко, Виталии Бойко, Василии Пиняшко, Рустаме Ахмедзаде.

Останутся ли они в "Минае", будет зависеть от того, сохранят ли "горожане" прописку в элитном дивизионе. В случае неудачи, а "Минай" с его сложным календарем на финише, главный претендент на вылет, серьезной чистки рядов - не избежать, сообщает Meta-ratings.

Аналогичная ситуация с главным тренером Николаем Цымбалом, тренером-консультантом Александром Севидовым и спортивным директором Михаилом Кополовцом.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Минай" является аутсайдером, в активе клуба 18 зачетных пунктов.