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Денисов: Луческу летом может покинуть Динамо
Но это будет решение тренера
fcdynamo.kiev.ua
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказал мнение, что коуч "
"Известно, что с Луческу подписано двухлетнее соглашение, но не исключено, что Мирча может покинуть "Динамо" в летнее межсезонье.
Вероятность ухода Луческу - это его собственное желание. Базируется оно на следующем: либо это желание где-то себя попробовать на закате лет, либо тот факт, что Мирча выиграл чемпионат с "Динамо" и "Шахтером". Это как красивая и логичная точка. Знаете, это как качественные сериалы, которые не перекармливают зрителя лишним сезоном, а заканчиваются вовремя", - заявил Денисов.
Напомним, что Луческу возглавил "Динамо" прошлым летом. Тренер вывел команду в группу ЛЧ, выиграл чемпионство и претендует на Кубок Украины.
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