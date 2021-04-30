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Денисов: Луческу летом может покинуть Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Но это будет решение тренера

Денисов: Луческу летом может покинуть Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказал мнение, что коуч "Динамо" Мирча Луческу может покинуть свой пост уже этим летом.

"Известно, что с Луческу подписано двухлетнее соглашение, но не исключено, что Мирча может покинуть "Динамо" в летнее межсезонье.

Вероятность ухода Луческу - это его собственное желание. Базируется оно на следующем: либо это желание где-то себя попробовать на закате лет, либо тот факт, что Мирча выиграл чемпионат с "Динамо" и "Шахтером". Это как красивая и логичная точка. Знаете, это как качественные сериалы, которые не перекармливают зрителя лишним сезоном, а заканчиваются вовремя", - заявил Денисов.

Напомним, что Луческу возглавил "Динамо" прошлым летом. Тренер вывел команду в группу ЛЧ, выиграл чемпионство и претендует на Кубок Украины.

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В статье: Мирча Луческу Александр Денисов Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (12)
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ukatan (Харьковская обл.)
30.04.2021 в 17:42
Это Денисов, типа, озвучил свою мечту.
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0
0
mizu (Южноукраїнськ)
30.04.2021 в 17:42
Динозаври існують?. 50 на 50
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 17:42
как-то прям неожиданно...
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 17:52
всё-таки в фамилии у Денисова первая буква не та...
Ответить
0
0
Djon (Киев)
30.04.2021 в 17:41
пенісоі, йди на пеніс, твоя думка нікого не цікавить
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 17:33
От його жаба давить що в Луческу все виходить. Краще б ти нас покинув.
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+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.04.2021 в 17:50
Назавжди!!!
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
30.04.2021 в 17:33
Не думаю, что Луческу уйдёт. По крайней мере сам. В ЛЧ квалифицироваться уже не надо, ещё раз "сыграть" в ЛЧ в таком возрасте это престижно. И бабки на внуков не помешают. И сразится ещё раз с Шахтой при новом тренере для Луческу это ещё азартно.
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+5
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.04.2021 в 17:50
100%!
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0
0
CorrbenDallas (Київ)
30.04.2021 в 17:31
пенисов выдает желаемое за действительное
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
30.04.2021 в 17:27
пенисов есть пенисов. крото-канал есть крото-канал. ничего нового, только провокации и писдешь. лососьнешь тунца ты, пенисов хренов
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+5
0
megrivan (Курячі Лози)
30.04.2021 в 17:26
Провокатор хренов.
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+4
-1


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