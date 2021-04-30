Денисов: Луческу летом может покинуть Динамо

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказал мнение, что коуч " Динамо " Мирча Луческу может покинуть свой пост уже этим летом.

"Известно, что с Луческу подписано двухлетнее соглашение, но не исключено, что Мирча может покинуть "Динамо" в летнее межсезонье.

Вероятность ухода Луческу - это его собственное желание. Базируется оно на следующем: либо это желание где-то себя попробовать на закате лет, либо тот факт, что Мирча выиграл чемпионат с "Динамо" и "Шахтером". Это как красивая и логичная точка. Знаете, это как качественные сериалы, которые не перекармливают зрителя лишним сезоном, а заканчиваются вовремя", - заявил Денисов.