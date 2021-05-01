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Десна - Колос 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Подопечные Рябоконя уходят от домашнего поражения

Десна - Колос 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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В матче 24-го тура чемпионата Украины "Колос" и "Десна" сыграли в результативную ничью, забив на двоих четыре мяча. К 53-й минуте подопечные Руслана Костышина дважды поразили ворота черниговчан, но команда Александра Рябоконя сумела собраться во втором тайме и сделать камбэк. После этого тура "Колос" имеет в своем активе 38 очков и замыкает четверку лучших УПЛ. В свою очередь у "Десны" на один балл меньше и команда расположилась на 5-й строчке.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)
"Десна - Колос" 2:2
Голы: Владислав Калитвинцев 59, Никита Кравченко 84 (авт.) - Кирилл Петров 30, Вячеслав Чурко 53

"Десна": Евгений Паст, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский (Егор Картушов 46), Владислав Калитвинцев, Денис Безбородько, Артем Сухоцкий (Андрей Мостовой 74), Алексей Гуцуляк (Максим Дегтярёв 81), Ефим Конопля, Максим Имереков (Андрей Гитченко 46)

"Колос": Владислав Кучерук, Кирилл Петров, Владимир Лысенко, Денис Антюх, Вадим Милько (Павел Ореховский 80), Александр Черноморец, Денис Костышин (Евгений Смирный 63), Вячеслав Чурко (Олег Ильин 79), Евгений Новак, Никита Кравченко, Андрей Богданов (Евгений Задоя 70)

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В статье: Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Shilov 2020 (Кировоград )
01.05.2021 в 18:33
При всём моём уважением к обеим командам но с такими составами им рано думать о Еврокубках а для нашей УПЛ я думаю самое то!
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