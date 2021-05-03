Майский тур, именины сердца… Акценты зрителя на играх 24-го тура УПЛ

А хороший тур вышел, как по мне. Всего одна ничья, да какая! Не забивали только два аутсайдера, но не сказал бы, что они уступили безропотно. Больше трех голов за игру, в среднем – приличная результативность. И если не придираться, памятуя о том, что первая буква в аббревиатуре нашей лиги все-таки далеко не первая в алфавите: не "а", а все-таки "у", то скучно не было.

В общем, как выразился бы прекраснодушный мечтатель – герой классика литературы: "Майский день, именины сердца!" Правда, само произведение называлось "Мертвые души"…

Ворскла – Динамо 1:5

Шахтер – Днепр-1 2:1

Заря – Минай 1:0

Десна – Колос 2:2

Рух – Александрия 2:1

Мариуполь – Львов 1:2

Олимпик – Ингулец 0:3

Зрелищность. Самым смотрибельным оказался матч, который в анонсах я поспешил назвать интересным лишь болельщикам этих команд. В Мариуполе играли азартно и как-то немного беззаветно что ли. Особенно хорош был первый тайм. Однако и "Десна" с "Колосом", вынесенные автором в главную вывеску тура, если и уступили этому поединку, то совсем немного.

В Полтаве, как у нас водится в последнее время, была яркая игра, но лишь в исполнении чемпиона. Нормальные матчи откатали "Шахтер" с "Днепром" (особенно до перерыва), "Рух" с "Александрией" (особенно после него), да и "Олимпик" с "Ингульцом" в грязь лицом тоже не ударили.

И даже "Заря" с "Минаем", не пришедшиеся по душе избалованным зрителям, на самом деле с десяток угроз воротам друг друга создали. Другое дело, что лишь три из них я бы назвал реально голевыми. Так что, если харчами не перебирать, откровенного, извините, фуфла, нам никто не подсунул. А уж было с чем сравнивать в этом сезоне, уверяю вас.

Интрига. Ну, "Динамо" ее убило практически изначально – на 6-й минуте, когда Буяльский открыл счет. "Ворскла" выглядела соперником из другой весовой категории.

"Шахтер" упокоил игру незадолго до перерыва – когда Тете забил второй мяч. И, на мой взгляд, ключевым для "Ингульца" стал все-таки первый гол, забитый Янаковым еще на 33-й минуте. Ибо, вплоть до второго мяча в дебюте второго тайма, "Олимпик" толком ни на что не сподобился.

В большинстве же игр мы наблюдали сериал "Восьмидесятые". На одноименной минуте Банада еще мог спасти от поражения "Александрию", да Бандура помешал. Минутой позже был забит победный для "Зари" гол Кочергина. Еще через две минуты "самострел" Кравченко таки-спас "Десну". И, наконец, на 89-й Махмутович принес победу "Львову". Ну, что сказать – зачетно.

Логика. Знаю, что многие не согласятся, но самый закономерный счет лично я увидел на итоговом табло в Мариуполе. По мне – и по пропорции высчитанных мною шансов, "Львов" был сильнее на гол и именно так – 2:1. Минимальная победа "Зари" также отвечает увиденному на поле.

"Динамо", по-хорошему, могло бы довольствоваться какими-нибудь дежурными 2:0. Но, извините, забить пять из семи возможных... Луческу есть Луческу. А "Днепр" против "Шахтера", считаю, и на гол вряд ли "наиграл".

"Колос" должен был выигрывать, но у "Десны" зашло два из четырех. Не думаю, что заслуживала поражения "Александрия", да и "Олимпик" - разгрома. И там, и там дело вполне могло бы закончиться безобидными 1:1. Правда, моменты "Ингульца" были куда как опаснее, да и забил он все, что мог. Три из трех – и получите самый нелогичный итог тура.

Судейство. Пожалуй, рефери Козык в Мариуполе отсудил самый сложный матч сезона – с точки зрения количества спорных эпизодов. Позволю себе не согласиться с уважаемым экспертом Ступаром – не в их толковании, а в том, что ВАР был нужнее здесь, чем в Запорожье. Там-то как раз турнирного значения было куда как больше: одним нужны медали, другие не хотят вылетать.

А тут, казалось бы, довлеющего турнирного напряжения должно было быть меньше. Но пошла вода, откуда не ждали. "Мариуполь" со "Львовом" задали работы судьям и экспертам. Включаю своего консультанта Юстаса.

5-я минута, фол Кулакова на Довгом. При ВАРе красная вполне себе могла быть. Но не было и желтой ?!? То есть, мариупольцы могли остаться в меньшинстве уже вскоре после стартового свистка.

60-я минута, не назначенный пенальти в ворота "Львова" после контакта Романчука с Мишневым, при 1:1. Нога защитника была без движения, и нападающий сам на нее, возможно специально, набежал. Секундой раньше, когда нога шла вправо, если бы зацепился – тогда пенальти. То есть, по факту решение арбитра может быть оправдано.

89-я минута, победный гол Махмутовича после попадания мяча в руку Казлаускаса. Абсолютно на усмотрение арбитра, мяч попал в руку. На мой взгляд, она в неестественном положении. Арбитр решил иначе. То есть, гол мог и не быть засчитан, и тогда игра завершилась бы вничью.

(Позволю себе ремарку. Мы же все живые люди. Лично мне здесь ближе толкование Ступара, который считает решение арбитра правильным. Обычно я ограничиваюсь тем, что привожу мнение своего приятеля. Но в данном случае, авторитетная оценка совпала с моим дилетантским видением эпизода. Как-то так).

Не засчитанный гол Кулакова на 48-й минуте и его же предупреждение за симуляцию в компенсированное время выглядят настолько очевидными, что на них и время тратить не будем. Но в целом чрезвычайно сложный матч, и можно лишь представить себе, какую бурю эмоций он вызвал бы, будь на месте "Мариуполя" - "Динамо", а на месте "Львова" - "Шахтер".

Кстати, о них. Юстас согласен с экспертом Шебеком по поводу того, что в районе 30-й минуты Хочолава фолил на Тейлоре. И, стало быть, при счете 1:0 в поединке "Шахтера" с "Днепром" нужно было ставить "точку". А как бы там дальше сложилось…

И он же не подвергает сомнению пенальти за фол Забарного на Степанюке в Полтаве. Касание, а значит формальный повод был. На линии, значит все законно. Другое дело, шо он аццскую боль изобразил... Возможен повышенный болевой порог. Добавлю, что факт фола не оспаривал и умиротворенный счетом Луческу. А что бы он сказал о таком после игры с тем же "Шахтером"?

Везение. Тут вне конкуренции "Десна". Сначала на 57-й минуте, при 0:2, Паст переводит в стойку ворот мяч после удара Богданова. Затем все завершается автоголом соперника и чудесным спасением в меньшинстве. Не могу удержаться от цитирования Остапа Ибрагимовича: "С таким счастьем – и на свободе!"

Изрядно фартануло "Шахтеру" на 41-й минуте, когда днепровец Батагов фактически начал его голевую комбинацию. Напомню, это был тот самый решающий и победный в итоге мяч.

Ну и скорее для количества вспомним удар в стойку ворот "Мариуполя" львовянина Ренана на 44-й, при 1:1. Хозяевам поля это не сильно помогло, но лишний раз скажет о том, кто был ближе к успеху.

Личности. Самые яркие фигуры тура мог не узреть разве что слепой. На верхнюю ступень пьедестала поднимется киевлянин Буяльский (хет-трик плюс участие в четвертом голе). Ступенькой ниже ему пожмет руку партнер по "Динамо" Караваев (три ассиста). В версии Юрича тройку замкнет Дентиньо из "Шахтера".

Отмечу также Ситчинаву ("Ингулец") и Бойчука ("Рух"). У всех троих – гол плюс пас, но бразилец на острие атаки светился чаще.

У вратарей запомнились два "сухарика": Мацапура ("Заря") и Крынский ("Ингулец"). Пожалуй, отдам минимальное преимущество луганчанину.

Симпатии. "Динамо" могло не понравиться в этом туре только неизлечимым динамофобам. Среди читателей блога хватает тех, кто давно навесил этот ярлык на авторов. Это ваше неотъемлемое право. А я, в очередной раз в сезоне, отдам должное чемпиону, чьей мотивацией остается поддержание формы к финалу Кубка. Ну и максимализм Луческу, разумеется.

"Львов" Бессмертный не только заставил себя уважать характером, но и подкупает игрой, что для меня существенно ценнее. Приятно, что наконец-то и в этом клубе появилась настоящая команда. Не являюсь поклонником футбольных аграриев, но "Колос" Костышина – яркое исключение. Опять же не впервые поблагодарю его за интересную игру.

Главное разочарование тура очевидно – изнемогающая "Ворскла". И они еще борются за звание дома образцового быта! Лично мне не понравился "Днепр". И, в отличие от Йовичевича, я не увидел, как он может конкурировать даже с таким невразумительным "Шахтером". Огорчил и депрессивный "Олимпик", но скорее результатом.

Таблица. Формально "Заря" еще может обойти "Шахтер", но беглое знакомство с календарем последних двух туров в этом разубеждает сходу. Так что поздравим команду Скрипника с "бронзой", а команду Каштру… А была ли такая вообще этой весной? И сей камешек отнюдь не в тренерский огород. Может быть, когда-нибудь вернемся к данному разговору…

Смотришь на места с четвертого по шестое и понимаешь, что выстроились команды здесь совершенно логично. Лишней в Европе должна оказаться "Ворскла". И не приведи Господи ей меня опровергнуть: что тогда станет делать Максимов с этим большим человеческим счастьем? В короткое летнее межсезонье, которое вряд ли побалует его солидным пополнением. Нет?

Смотришь вниз и видишь такую же жертву в лице "Миная", которого лично я отпел уже давно. Если без подробностей, то спасти его может только чудо. Но пока остаются шансы на интригу, мы будем отслеживать все матчи с участием претендентов. То есть, в ближайшем туре пока еще семь из семи.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 24 19 4 1 56-15 +41 61 2 Шахтер 24 14 6 4 49-19 +30 48 3 Заря 24 13 5 6 41-21 +20 44 4 Колос 24 9 11 4 34-23 +11 38 5 Десна 24 10 7 7 36-27 +9 37 6 Ворскла 24 10 7 7 34-28 +6 37 7 ФК Александрия 24 8 5 11 32-33 -1 29 8 СК Днепр-1 24 8 5 11 35-36 -1 29 9 ФК Львов 24 8 4 12 24-49 -25 28 10 Рух 24 5 9 10 23-38 -15 24 11 Ингулец 24 4 11 9 23-38 -15 23 12 ФК Мариуполь 24 5 7 12 23-40 -17 22 13 Олимпик 24 6 3 15 27-44 -17 21 14 ФК Минай 24 4 6 14 15-41 -26 18

Анонсы. Титульный лист 25-го тура – поединок "Ворсклы" с "Десной". Обе подходят к нему, оставляя желать лучшего, но больше проблем у хозяев поля. Увы, не жду феерии. Но нерв должен быть еще тот. Возможно, лишний в Европе определится именно здесь.

Что до остальных, то даже затрудняюсь посоветовать вам что-то конкретное. Ну, разве методом исключения: "Днепр" - "Заря" и "Александрия" - "Колос". В одно время играют? Выбирайте сами. Лично я пока больше склоняюсь в сторону Днепра, но еще не факт.

Это в среду, а в четверг… Честное слово, хоть жребий бросай! Ну, может быть, для меня чуточку привлекательнее смотрятся "Рух" с "Олимпиком". Но это дело вкуса, а в большей степени – везения.

Главное, чего хотелось бы пожелать нам всем – чтобы перед последним туром оставались хоть какие-то локальные очаги реальной, а не надуманной интриги. Чтобы чемпионат не растекся в одночасье сладкой лужей. А это будет непросто.