  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: В Динамо будут трансферы, если летом удастся продать кого-то из лидеров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: В Динамо будут трансферы, если летом удастся продать кого-то из лидеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Чтобы купить игрока, нужно сначала продать игрока

Цыганык: В Динамо будут трансферы, если летом удастся продать кого-то из лидеров

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, как, по его мнению, будет строиться летняя трансферная кампания киевского "Динамо".

"Будут ли трансферы? Будут, если удастся кого-то продать. Если будут предложения по лидерам (Цыганков и Миколенко, которые сыграют на Евро). Не зря Луческу на последней пресс конференции сказал, что думает о сборной. Он дает небольшой отдых игрокам. Потому что понимает, что Евро - это главный рынок, основная витрина, место, где можно засветить своих футболистов, чтобы продать потом.

Сейчас Луческу думает о сборной с прицелом на "Динамо", чтобы получить лучшие предложения на игроков киевлян. Если кого-то продадут, то Луческу будет требовать, чтобы на эти позиции приобрели опытных игроков, которые сразу смогут дать результат.

Луческу держит в голове, что для него есть возможность подготовить команду, которая сможет дальше показывать футбол, за которую не будет стыдно в Европе. После определенного периода времени ему придется уйти, но, думаю, это и даже следующий год главным тренером "Динамо" будет Луческу. По меньшей мере еще два года тренером киевлян будет Луческу", - сказал Цыганык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...