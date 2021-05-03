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Цыганык: В Динамо будут трансферы, если летом удастся продать кого-то из лидеров
Чтобы купить игрока, нужно сначала продать игрока
fcdynamo.kiev.ua
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, как, по его мнению, будет строиться летняя трансферная кампания киевского "
"Будут ли трансферы? Будут, если удастся кого-то продать. Если будут предложения по лидерам (Цыганков и Миколенко, которые сыграют на Евро). Не зря Луческу на последней пресс конференции сказал, что думает о сборной. Он дает небольшой отдых игрокам. Потому что понимает, что Евро - это главный рынок, основная витрина, место, где можно засветить своих футболистов, чтобы продать потом.
Сейчас Луческу думает о сборной с прицелом на "Динамо", чтобы получить лучшие предложения на игроков киевлян. Если кого-то продадут, то Луческу будет требовать, чтобы на эти позиции приобрели опытных игроков, которые сразу смогут дать результат.
Луческу держит в голове, что для него есть возможность подготовить команду, которая сможет дальше показывать футбол, за которую не будет стыдно в Европе. После определенного периода времени ему придется уйти, но, думаю, это и даже следующий год главным тренером "Динамо" будет Луческу. По меньшей мере еще два года тренером киевлян будет Луческу", - сказал Цыганык.
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