Цыганык: В Динамо будут трансферы, если летом удастся продать кого-то из лидеров

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, как, по его мнению, будет строиться летняя трансферная кампания киевского " Динамо ".

"Будут ли трансферы? Будут, если удастся кого-то продать. Если будут предложения по лидерам (Цыганков и Миколенко, которые сыграют на Евро). Не зря Луческу на последней пресс конференции сказал, что думает о сборной. Он дает небольшой отдых игрокам. Потому что понимает, что Евро - это главный рынок, основная витрина, место, где можно засветить своих футболистов, чтобы продать потом.

Сейчас Луческу думает о сборной с прицелом на "Динамо", чтобы получить лучшие предложения на игроков киевлян. Если кого-то продадут, то Луческу будет требовать, чтобы на эти позиции приобрели опытных игроков, которые сразу смогут дать результат.

Луческу держит в голове, что для него есть возможность подготовить команду, которая сможет дальше показывать футбол, за которую не будет стыдно в Европе. После определенного периода времени ему придется уйти, но, думаю, это и даже следующий год главным тренером "Динамо" будет Луческу. По меньшей мере еще два года тренером киевлян будет Луческу", - сказал Цыганык.