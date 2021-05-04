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Львов восхищает, Днепр-1 разочаровывает. Эксперты о 24-м туре УПЛ

Премьер-лига
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Львов восхищает, Днепр-1 разочаровывает. Эксперты о 24-м туре УПЛ

фото - ФК Маріуполь

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Перенесенный матч 10-го тура "Олимпик" - "Заря" 2:1

Александр Севидов: Первый тайм прошел с небольшим преимуществом "Зари". "Олимпик" играл достаточно осторожно, боясь открывать свои тылы. Правда, в начале матча в одной из атак и после углового Векляк имел голевой шанс забить, но выручил вратарь. Больше номинальные хозяева ничего не создали. Ход событий перевернуло несправедливое удаление вратаря "Зари". У луганчан был шанс вклиниться в борьбу за второе место, и видимо этот факт психологически довлел над ними. А "Олимипик" наоборот после перерыва раскрепостился, начал играть наглее, активнее, тем более в большинстве, у них появилось больше пространства. Переместили свои атаки на правый фланг обороны гостей, увидев там слабину. К тому же никто из полузащиты не помогал Руфати, и ему пришлось тяжело, отыграл он слабо, не успевая за соперниками. Именно два гола и пришли через его зону.

Удаление и первый пропущенный гол немного надломил "Зарю". А когда получили второй, стало ясно, что они не смогут отыграться. "Олимпик" помимо двух мячей мог забить и больше. Нужно сказать, подопечные Калитвинцева показали хорошую игру и заслуженно победили.

Перенесенный матч 18-го тура "Львов" - "Рух" 1:1

Александр Севидов: Команды сыграли два разных тайма. В первом был активнее "Львов" и заслуженно повел в счете. Создал достаточно моментов, но не смог закрепить успех. "Руху" победа была нужнее, что их закрепостило, в то время как их визави играли свободно. Забили образцовый гол, в хорошей контратаке, выйдя умело из-под прессинга. Нужно отметить классную разрезающую передачу на ход Эрнеста, он убежал, вошел в штрафную, и положил точно мяч в угол. "Рух" уступал во многих компонентах в первом тайме.

С началом второго тайма гости сбросили с себя "оковы", заиграли мобильнее, что и дало результат. Наиграли на пенальти, и за счет скоростей заставили фолить игроков соперника. В одной из таких скоростных атак, Михуби не успевал, проиграл в скорости, и заработал удаление. После этого стало понятно, что "Львов" будет играть от обороны и попытается сохранить ничейный счет. "Рух" по инерции атаковал, создал несколько опасных моментов, но не смог до конца додавить оппонента. "Львов" выстоял.

Львов восхищает, Днепр-1 разочаровывает. Эксперты о 24-м туре УПЛ - изображение 1

Самых лестных слов заслуживает главный тренер Анатолий Бессмертный. Браво! Он вытянул команду из трясины в борьбе за выживание, они набрали спасательные очки, и уже после 24-го тура решили задачу по сохранению места в элите. А главное - "Львов" стал играть в футбол, который мы раньше не видели. Появилась агрессия, смелость играть на атаку, а когда нужно переходить гибко в оборону.

"Десна" - "Колос" 2:2

Сергей Шебек: "Колос" был ближе к победе, так как вел в счете с запасом в два мяча, играл острее, создавал больше моментов, но упустил, казалось, выигрышную партию. Первый тайм команды провели невыразительно, со средним темпом, с малой интенсивностью и смотрелся он серо. "Колос" использовал свое грозное оружие - стандарты, забив с него единственный мяч. "Десна" вроде как и владела небольшим преимуществом, но ничего серьезного не создала. Гости могли уйти на перерыв с более комфортным счетом, но удар Костышина в угол, пришелся буквально рядом со стойкой.

Все перевернулось во втором тайме. Команды начали играть быстрее, продвигая мяч вперед, пошел более открытый и интересный футбол. "Колос" ведя в счете, предпочел действовать на контратаках, одна из которых принесла им успех. После 2:0 казалось, гости смогут закрыть игру, доведя ее до нужного им результата. Еще бы Богданов забил, но его удар вратарь перевел в стойку.

Именно после этого момента "Десна" раскрыла крылья, начала играть агрессивно в атакующий футбол и смогла сократить счет. Калитвинцев забил красивым ударом над стенкой, и буквально через минуту была шикарная ситуация отметится еще одним голом. Бил правильно и на исполнение, но мяч просвистел в сантиметрах от стойки. После того, как "Десна" оказалась в меньшинстве, ее шансы на ничью выглядели призрачными. Но "северяне" молодцы, боролись до конца, проявили волю и характер, и сумели вырвать приемлемый результат, которому очень рады. Учитывая, что по ходу проигрывали в два мяч, играли на одного игрока меньше, ничья для них как победа, тем более после двух невыразительных и проигранных матчей.

"Шахтер" - "Днепр-1" 2:1

Сергей Шебек: "Днепр-1" после зимней паузы набрал победный ход, и хотелось посмотреть, как команда будет выглядеть на фоне "разобранного" "Шахтера". Но своей слабой игрой сильно разочаровали. За игру создали всего две опасные атаки усилиями Довбыка. Очень скудно. А в защите нашелся игрок, подаривший своими ногами победу "Шахтеру". Батагов создал себе не лучшую рекламу. В первом случае почувствовал себя видимо Беккенбауэром, начал "жевать" мяч возле своей штрафной, что обернулось потерей и забитым голом. А во втором отменным пасом вывел донетчанина Дентиньо один на один со своим вратарем и в итоге привез еще один гол родной команде. Такие ошибки не допустимы! А ведь по большому счету "Шахтер" ничего серьезного не создал, но выглядел чуть лучше, чем в предыдущих матчах. Немного ожили, появилось больше интенсивности и чуточку желания. На фоне слабого "Днепра-1" они были сильнее и заслуженно победили.

"Ворскла" - "Динамо" 1:5

Александр Севидов: После такого крупного поражения где-то даже жалко полтавских футболистов, и хотелось бы поддержать главного тренера Юрия Максимова. "Динамо" играло настолько раскованно и качественно, что заставляло ошибаться игроков соперника. Конечно же, квалификация и мастерство динамовцев выше, и "Ворскла" не смогла противопоставить никаких других козырей против такого соперника. Нужно отдать должное киевлянам, они, будучи чемпионом, серьезно настроились на поединок, отыграли собрано с полной самоотдачей, заставив полтавчан выглядеть беспомощными. Поэтому "Динамо" с победой, а "Ворскле" удачи в оставшихся матчах.

Львов восхищает, Днепр-1 разочаровывает. Эксперты о 24-м туре УПЛ - изображение 2

"Рух" - "Александрия" 2:1

Сергей Шебек: Победил тот, кому виктория была более необходима. Хотя по первому тайму александрийцы смотрелись лучше на фоне невыразительных действий хозяев. Гости использовали свой единственный момент, повели в счете, и казалось, во втором тайме должны прибавить, чтобы дожать соперника. Но произошло все наоборот. Подопечные Шарана вышли на поле какими-то спокойными, сбросили обороты, уверенные, что в таком состоянии доведут благополучно мачт до победного конца. И поплатились. "Рух" заиграл активнее, мощнее, в то время как александрийцы были совсем раскисшими. В течение минуты забили два гола, не дав опомнится оппоненту. Десятиминутная активность "Руха" после перерыва оказалась решающим фактором их победы. После того как счет изменился в пользу хозяев, команды создали по одному голевому моменту: Третьяков бил с 12- метров, но Бандура выручил, а львовянин Бойчук пробил рядом с "девяткой". "Рух" за настойчивость и старание заслужил три очка и обезопасил себя от вылета из элиты.

"Заря" - "Минай" 1:0

Сергей Шебек: Достойная игра и яростное сопротивление со стороны закарпатцев поставило трудные задачи для хозяев. "Заря" с трудом вырвала победу. Играя без своих трех ведущих футболистов, "Минай" предстал монолитным коллективом. Грамотная и организованная игра в обороне с правильными перемещениями защитных блоков не оставляла пространства для маневров игрокам "Зари". В первом тайме хозяева не смогли ничего серьезного предпринять, не создав ни одного момента. Да и во второй половине, они не могли взломать насыщенную оборону. И лишь за десять минут до концовки матча, удалось все-таки "запихнуть" мяч в ворота.

"Минай" не только хорошо оборонялся, но и проводил опасные атаки с завершающими ударами в достаточном количестве. Команда смело шла вперед, было огромное желание забить, чего не было в последних нескольких играх. Несмотря на поражение, это одна из лучших игр закарпатцев. С таким бы настроем выходить на поле раньше, глядишь, и не было бы угрозы вылета. "Минай" достойно смотрелся и мог рассчитывать на ничью, которую своей игрой и заслужил. Это очко дало бы им призрачную надежду на спасение утопающего. А "Заря", ничего не показав, жертвуя красотой футбола, добилась желаемого результата.

"Мариуполь" - "Львов" 1:2

Сергей Шебек: "Львов" научился вырывать победы на характере, и главным залогом таких успехов является сплоченность коллектива. Анатолий Бессмертный сумел сплоить команду, заставил поверить в себя и показывать симпатичный футбол. "Львов" имеет в составе квалифицированных бразильских футболистов, которые умеют работать с мячом на должном уровне и выполняют четкую установку главного тренера. Все игроки пашут на поле, отдают силы и все это вместе дает результат.

Получилась интересная, темповая игра с хорошими эмоциями, чего часто не хватает во многих матчах УПЛ. Правда, и ошибки были со стороны защиты, когда забивались голы. Топалову позволили принять перед штрафной мяч и нанести классный обводной удар в угол. Никто не отбирал, никто не помешал. В похожем стиле забили и львовянен Семенов, получив мяч в окружении азовских защитников. "Львов" мог уйти на перерыв в роли победителя, но Ренан после грубейшей ошибки опять же обороны не попал в пустые ворота. Во втором тайме команды стремились вырвать победу, атаковали, созидали, и вполне заслуживали ничейного результата, что было бы справедливо. При равной и боевой игре, удача улыбнулась львовянам, которые были вознаграждены за волю к победе.

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"Олимпик" - "Ингулец" 0:3

Александр Севидов: Столь крупного поражения ничего не предвещало. "Олимпик" начал активно, создавал опасные моменты, а в ответ получил одну атаку и гол в свои ворота. После этого все изменилось. "Ингулец" перешел на свою любимую игру в контратаках, а "олимпийцам" нужно было отыгрываться. Второй мяч в начале второго тайма фактически похоронил все надежды "Олимпика" на благополучный результат, ибо пробить закрытый панцирь соперника уже практически было невозможно.

Что общего у команд внизу турнирной таблицы? Они первыми пропускают, сразу же теряют веру в свои силы. До пропущенного мяча как-то держатся, а потом не могут собраться. Фактически в равной игре пропустили три мяча, но так в футболе бывает. Раз "Ингулец" победил, значит в каких-то компонентах был сильнее, и немного удачливее.

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Рух (Львов) СК Днепр-1
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