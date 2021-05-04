Львов восхищает, Днепр-1 разочаровывает. Эксперты о 24-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Перенесенный матч 10-го тура "Олимпик" - "Заря" 2:1

Александр Севидов: Первый тайм прошел с небольшим преимуществом "Зари". "Олимпик" играл достаточно осторожно, боясь открывать свои тылы. Правда, в начале матча в одной из атак и после углового Векляк имел голевой шанс забить, но выручил вратарь. Больше номинальные хозяева ничего не создали. Ход событий перевернуло несправедливое удаление вратаря "Зари". У луганчан был шанс вклиниться в борьбу за второе место, и видимо этот факт психологически довлел над ними. А "Олимипик" наоборот после перерыва раскрепостился, начал играть наглее, активнее, тем более в большинстве, у них появилось больше пространства. Переместили свои атаки на правый фланг обороны гостей, увидев там слабину. К тому же никто из полузащиты не помогал Руфати, и ему пришлось тяжело, отыграл он слабо, не успевая за соперниками. Именно два гола и пришли через его зону.

Удаление и первый пропущенный гол немного надломил "Зарю". А когда получили второй, стало ясно, что они не смогут отыграться. "Олимпик" помимо двух мячей мог забить и больше. Нужно сказать, подопечные Калитвинцева показали хорошую игру и заслуженно победили.

Перенесенный матч 18-го тура "Львов" - "Рух" 1:1

Александр Севидов: Команды сыграли два разных тайма. В первом был активнее "Львов" и заслуженно повел в счете. Создал достаточно моментов, но не смог закрепить успех. "Руху" победа была нужнее, что их закрепостило, в то время как их визави играли свободно. Забили образцовый гол, в хорошей контратаке, выйдя умело из-под прессинга. Нужно отметить классную разрезающую передачу на ход Эрнеста, он убежал, вошел в штрафную, и положил точно мяч в угол. "Рух" уступал во многих компонентах в первом тайме.

С началом второго тайма гости сбросили с себя "оковы", заиграли мобильнее, что и дало результат. Наиграли на пенальти, и за счет скоростей заставили фолить игроков соперника. В одной из таких скоростных атак, Михуби не успевал, проиграл в скорости, и заработал удаление. После этого стало понятно, что "Львов" будет играть от обороны и попытается сохранить ничейный счет. "Рух" по инерции атаковал, создал несколько опасных моментов, но не смог до конца додавить оппонента. "Львов" выстоял.

Самых лестных слов заслуживает главный тренер Анатолий Бессмертный. Браво! Он вытянул команду из трясины в борьбе за выживание, они набрали спасательные очки, и уже после 24-го тура решили задачу по сохранению места в элите. А главное - "Львов" стал играть в футбол, который мы раньше не видели. Появилась агрессия, смелость играть на атаку, а когда нужно переходить гибко в оборону.

"Десна" - "Колос" 2:2

Сергей Шебек: "Колос" был ближе к победе, так как вел в счете с запасом в два мяча, играл острее, создавал больше моментов, но упустил, казалось, выигрышную партию. Первый тайм команды провели невыразительно, со средним темпом, с малой интенсивностью и смотрелся он серо. "Колос" использовал свое грозное оружие - стандарты, забив с него единственный мяч. "Десна" вроде как и владела небольшим преимуществом, но ничего серьезного не создала. Гости могли уйти на перерыв с более комфортным счетом, но удар Костышина в угол, пришелся буквально рядом со стойкой.

Все перевернулось во втором тайме. Команды начали играть быстрее, продвигая мяч вперед, пошел более открытый и интересный футбол. "Колос" ведя в счете, предпочел действовать на контратаках, одна из которых принесла им успех. После 2:0 казалось, гости смогут закрыть игру, доведя ее до нужного им результата. Еще бы Богданов забил, но его удар вратарь перевел в стойку.

Именно после этого момента "Десна" раскрыла крылья, начала играть агрессивно в атакующий футбол и смогла сократить счет. Калитвинцев забил красивым ударом над стенкой, и буквально через минуту была шикарная ситуация отметится еще одним голом. Бил правильно и на исполнение, но мяч просвистел в сантиметрах от стойки. После того, как "Десна" оказалась в меньшинстве, ее шансы на ничью выглядели призрачными. Но "северяне" молодцы, боролись до конца, проявили волю и характер, и сумели вырвать приемлемый результат, которому очень рады. Учитывая, что по ходу проигрывали в два мяч, играли на одного игрока меньше, ничья для них как победа, тем более после двух невыразительных и проигранных матчей.

"Шахтер" - "Днепр-1" 2:1

Сергей Шебек: "Днепр-1" после зимней паузы набрал победный ход, и хотелось посмотреть, как команда будет выглядеть на фоне "разобранного" "Шахтера". Но своей слабой игрой сильно разочаровали. За игру создали всего две опасные атаки усилиями Довбыка. Очень скудно. А в защите нашелся игрок, подаривший своими ногами победу "Шахтеру". Батагов создал себе не лучшую рекламу. В первом случае почувствовал себя видимо Беккенбауэром, начал "жевать" мяч возле своей штрафной, что обернулось потерей и забитым голом. А во втором отменным пасом вывел донетчанина Дентиньо один на один со своим вратарем и в итоге привез еще один гол родной команде. Такие ошибки не допустимы! А ведь по большому счету "Шахтер" ничего серьезного не создал, но выглядел чуть лучше, чем в предыдущих матчах. Немного ожили, появилось больше интенсивности и чуточку желания. На фоне слабого "Днепра-1" они были сильнее и заслуженно победили.

"Ворскла" - "Динамо" 1:5

Александр Севидов: После такого крупного поражения где-то даже жалко полтавских футболистов, и хотелось бы поддержать главного тренера Юрия Максимова. "Динамо" играло настолько раскованно и качественно, что заставляло ошибаться игроков соперника. Конечно же, квалификация и мастерство динамовцев выше, и "Ворскла" не смогла противопоставить никаких других козырей против такого соперника. Нужно отдать должное киевлянам, они, будучи чемпионом, серьезно настроились на поединок, отыграли собрано с полной самоотдачей, заставив полтавчан выглядеть беспомощными. Поэтому "Динамо" с победой, а "Ворскле" удачи в оставшихся матчах.

"Рух" - "Александрия" 2:1

Сергей Шебек: Победил тот, кому виктория была более необходима. Хотя по первому тайму александрийцы смотрелись лучше на фоне невыразительных действий хозяев. Гости использовали свой единственный момент, повели в счете, и казалось, во втором тайме должны прибавить, чтобы дожать соперника. Но произошло все наоборот. Подопечные Шарана вышли на поле какими-то спокойными, сбросили обороты, уверенные, что в таком состоянии доведут благополучно мачт до победного конца. И поплатились. "Рух" заиграл активнее, мощнее, в то время как александрийцы были совсем раскисшими. В течение минуты забили два гола, не дав опомнится оппоненту. Десятиминутная активность "Руха" после перерыва оказалась решающим фактором их победы. После того как счет изменился в пользу хозяев, команды создали по одному голевому моменту: Третьяков бил с 12- метров, но Бандура выручил, а львовянин Бойчук пробил рядом с "девяткой". "Рух" за настойчивость и старание заслужил три очка и обезопасил себя от вылета из элиты.

"Заря" - "Минай" 1:0

Сергей Шебек: Достойная игра и яростное сопротивление со стороны закарпатцев поставило трудные задачи для хозяев. "Заря" с трудом вырвала победу. Играя без своих трех ведущих футболистов, "Минай" предстал монолитным коллективом. Грамотная и организованная игра в обороне с правильными перемещениями защитных блоков не оставляла пространства для маневров игрокам "Зари". В первом тайме хозяева не смогли ничего серьезного предпринять, не создав ни одного момента. Да и во второй половине, они не могли взломать насыщенную оборону. И лишь за десять минут до концовки матча, удалось все-таки "запихнуть" мяч в ворота.

"Минай" не только хорошо оборонялся, но и проводил опасные атаки с завершающими ударами в достаточном количестве. Команда смело шла вперед, было огромное желание забить, чего не было в последних нескольких играх. Несмотря на поражение, это одна из лучших игр закарпатцев. С таким бы настроем выходить на поле раньше, глядишь, и не было бы угрозы вылета. "Минай" достойно смотрелся и мог рассчитывать на ничью, которую своей игрой и заслужил. Это очко дало бы им призрачную надежду на спасение утопающего. А "Заря", ничего не показав, жертвуя красотой футбола, добилась желаемого результата.

"Мариуполь" - "Львов" 1:2

Сергей Шебек: "Львов" научился вырывать победы на характере, и главным залогом таких успехов является сплоченность коллектива. Анатолий Бессмертный сумел сплоить команду, заставил поверить в себя и показывать симпатичный футбол. "Львов" имеет в составе квалифицированных бразильских футболистов, которые умеют работать с мячом на должном уровне и выполняют четкую установку главного тренера. Все игроки пашут на поле, отдают силы и все это вместе дает результат.

Получилась интересная, темповая игра с хорошими эмоциями, чего часто не хватает во многих матчах УПЛ. Правда, и ошибки были со стороны защиты, когда забивались голы. Топалову позволили принять перед штрафной мяч и нанести классный обводной удар в угол. Никто не отбирал, никто не помешал. В похожем стиле забили и львовянен Семенов, получив мяч в окружении азовских защитников. "Львов" мог уйти на перерыв в роли победителя, но Ренан после грубейшей ошибки опять же обороны не попал в пустые ворота. Во втором тайме команды стремились вырвать победу, атаковали, созидали, и вполне заслуживали ничейного результата, что было бы справедливо. При равной и боевой игре, удача улыбнулась львовянам, которые были вознаграждены за волю к победе.

"Олимпик" - "Ингулец" 0:3

Александр Севидов: Столь крупного поражения ничего не предвещало. "Олимпик" начал активно, создавал опасные моменты, а в ответ получил одну атаку и гол в свои ворота. После этого все изменилось. "Ингулец" перешел на свою любимую игру в контратаках, а "олимпийцам" нужно было отыгрываться. Второй мяч в начале второго тайма фактически похоронил все надежды "Олимпика" на благополучный результат, ибо пробить закрытый панцирь соперника уже практически было невозможно.

Что общего у команд внизу турнирной таблицы? Они первыми пропускают, сразу же теряют веру в свои силы. До пропущенного мяча как-то держатся, а потом не могут собраться. Фактически в равной игре пропустили три мяча, но так в футболе бывает. Раз "Ингулец" победил, значит в каких-то компонентах был сильнее, и немного удачливее.