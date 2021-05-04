Юрий Калитвинцев: Уверен в своих силах и готов продолжать работать

Уже бывший тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев в эфире ТК "Футбол" поделился своими дальнейшими планами.

"Пришел к тому, что нельзя делать такую большую паузу, как у меня была, ведь я профессиональный тренер. Второе – за тот период, когда я отдыхал, я занимался теорией. И то, что я применил это на практике благодаря Гельзину, то это действительно рабочее, действительно интересное.

Поэтому как тренер я смотрю в будущее с оптимизмом. Уверен в своих силах и готов продолжать работать", – сказал Калитвинцев.