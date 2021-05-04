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Юрий Калитвинцев: Уверен в своих силах и готов продолжать работать

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер пришел к выводу, что нельзя делать такую большую паузу в работе

Юрий Калитвинцев: Уверен в своих силах и готов продолжать работать

Новина українською

Уже бывший тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев в эфире ТК "Футбол" поделился своими дальнейшими планами.

"Пришел к тому, что нельзя делать такую большую паузу, как у меня была, ведь я профессиональный тренер. Второе – за тот период, когда я отдыхал, я занимался теорией. И то, что я применил это на практике благодаря Гельзину, то это действительно рабочее, действительно интересное.

Поэтому как тренер я смотрю в будущее с оптимизмом. Уверен в своих силах и готов продолжать работать", – сказал Калитвинцев.

Напомним, что Калитвинцев проработал в "Олимпике" чуть более двух месяцев. Новым главным тренером назначен Роман Санжар, с которым подписано соглашение на два года.

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В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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sergkir
04.05.2021 в 22:59
Сейчас это не от тебя зависит, тем более после таких последних результатов. Ну до аматоров то не стоит опускаться)
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simargl (Чернигов)
04.05.2021 в 22:41
Похоже изученная теория на практике побед не дала... тренироваться надо на аматорах или на крайняк во Второй лиге... очень дорого может стать такой эксперимент тому же Олимпику!!
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