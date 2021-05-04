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Юрий Калитвинцев: Уверен в своих силах и готов продолжать работать
Тренер пришел к выводу, что нельзя делать такую большую паузу в работе
"Пришел к тому, что нельзя делать такую большую паузу, как у меня была, ведь я профессиональный тренер. Второе – за тот период, когда я отдыхал, я занимался теорией. И то, что я применил это на практике благодаря Гельзину, то это действительно рабочее, действительно интересное.
Поэтому как тренер я смотрю в будущее с оптимизмом. Уверен в своих силах и готов продолжать работать", – сказал Калитвинцев.
Напомним, что Калитвинцев проработал в "Олимпике" чуть более двух месяцев. Новым главным тренером назначен Роман Санжар, с которым подписано соглашение на два года.
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