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Стали известны стартовые составы на матч Динамо - Мариуполь
Начало - в 14:00
Фото: ФК Динамо Киев
В матче 25-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" дома сыграет против киевского "Динамо". Начало встречи - 14:00.
Остап Маркевич и Мирча Луческу назвали стартовые составы своих команд на этот поединок.
"Мариуполь": Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Кирюханцев, Мишньов, Танковский, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков.
Запасные: Кудрик, Драмбаев, Муравский, Сагуткин, Меличенко, Чех, Петерман, Кащук, Сикан.
"Динамо": Бойко, Попов, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Тымчик, Забарный, Буяльский, Беседин.
Запасные: Бущан, Леднев, Гармаш, Караваев, Родригес, Сидклей, Сирота, Супряга, Кендзера.
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