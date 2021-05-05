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Стали известны стартовые составы на матч Динамо - Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало - в 14:00

Стали известны стартовые составы на матч Динамо - Мариуполь

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В матче 25-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" дома сыграет против киевского "Динамо". Начало встречи - 14:00.

Остап Маркевич и Мирча Луческу назвали стартовые составы своих команд на этот поединок.

"Мариуполь": Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Кирюханцев, Мишньов, Танковский, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков.

Запасные: Кудрик, Драмбаев, Муравский, Сагуткин, Меличенко, Чех, Петерман, Кащук, Сикан.

"Динамо": Бойко, Попов, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Тымчик, Забарный, Буяльский, Беседин.

Запасные: Бущан, Леднев, Гармаш, Караваев, Родригес, Сидклей, Сирота, Супряга, Кендзера.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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