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Рябоконь: Одни нервы – и прошлый матч, и сегодня
Послематчевый комментарий наставника Десны
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Обе команды хотели победить, приложили максимум усилий и энергии, особенно нервной. Боевой, бескомпромиссный матч. Ничья, наверно, не устроила ни одну, ни другую команду.
Да, не все получалось в первом тайме. Довольно легко нам забили первый гол. Самое главное, что во втором немного перестроились, добавили движения. На мой взгляд, имели преимущество в скорости.
В концовке было много скоростных атак, к сожалению, не реализовали. Как планировали и предвидели, все решится в последнем туре.
В начале матча "Ворскла" чуть лучше играла в пас, игроки лучше занимали позиции. У них неплохо получалось совершать подборы, длинные передачи. До средины тайма они действительно владели инициативой.
Одни нервы – и прошлый матч, и сегодня. До финального свистка были в игре, хотя и у "Ворсклы" были отличные моменты в конце. Прекрасно сработал Паст. Обоюдно острая игра была", – сказал Рябоконь.
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