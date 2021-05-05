Рябоконь: Одни нервы – и прошлый матч, и сегодня

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с "Ворсклой" в матче 25-го тура УПЛ (1:1) .

"Обе команды хотели победить, приложили максимум усилий и энергии, особенно нервной. Боевой, бескомпромиссный матч. Ничья, наверно, не устроила ни одну, ни другую команду.

Да, не все получалось в первом тайме. Довольно легко нам забили первый гол. Самое главное, что во втором немного перестроились, добавили движения. На мой взгляд, имели преимущество в скорости.

В концовке было много скоростных атак, к сожалению, не реализовали. Как планировали и предвидели, все решится в последнем туре.

В начале матча "Ворскла" чуть лучше играла в пас, игроки лучше занимали позиции. У них неплохо получалось совершать подборы, длинные передачи. До средины тайма они действительно владели инициативой.

Одни нервы – и прошлый матч, и сегодня. До финального свистка были в игре, хотя и у "Ворсклы" были отличные моменты в конце. Прекрасно сработал Паст. Обоюдно острая игра была", – сказал Рябоконь.