  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рябоконь: Одни нервы – и прошлый матч, и сегодня
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рябоконь: Одни нервы – и прошлый матч, и сегодня

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевый комментарий наставника Десны

Рябоконь: Одни нервы – и прошлый матч, и сегодня

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с "Ворсклой" в матче 25-го тура УПЛ (1:1).

"Обе команды хотели победить, приложили максимум усилий и энергии, особенно нервной. Боевой, бескомпромиссный матч. Ничья, наверно, не устроила ни одну, ни другую команду.

Да, не все получалось в первом тайме. Довольно легко нам забили первый гол. Самое главное, что во втором немного перестроились, добавили движения. На мой взгляд, имели преимущество в скорости.

В концовке было много скоростных атак, к сожалению, не реализовали. Как планировали и предвидели, все решится в последнем туре.

В начале матча "Ворскла" чуть лучше играла в пас, игроки лучше занимали позиции. У них неплохо получалось совершать подборы, длинные передачи. До средины тайма они действительно владели инициативой.

Одни нервы – и прошлый матч, и сегодня. До финального свистка были в игре, хотя и у "Ворсклы" были отличные моменты в конце. Прекрасно сработал Паст. Обоюдно острая игра была", – сказал Рябоконь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nikita85 (Полтава)
05.05.2021 в 23:17
монзуль красава ей просто нечего делать в УПЛ, с таким судейством. прошлую игру запорола и эту. в связке с итальянцем работает
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...