Клуб УПЛ откажется от услуг арендованных футболистов

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий прокомментировал выступление команды из Ковалевки и поделился мнением о ситуации с футболистами, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня.

"Перед началом чемпионата УПЛ перед командой было поставлено задание выступить как минимум не хуже, чем в минувшем сезоне, когда "Колос" финишировал шестым.

Уже смело можно сказать, что "Колос" заметно прибавил в командных действиях, в организации игры, что помогло превзойти прошлогодний показатель, записав в свой актив больше очков, побед и снова завоевав право выступать в еврокубках.

Что касается кадрового вопроса, то, скорее всего, в следующем сезоне "Колос" откажется от арендованных игроков. Хотим, чтобы за "Колос" выступали только принадлежащие ему футболисты. Сейчас ведем переговоры с теми исполнителями, у которых заканчиваются контракты 30 июня, среди них есть и ведущие игроки. Думаю, что определенность в этом вопросе появится в середине мая", - сказал Лисицкий.