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Клуб УПЛ откажется от услуг арендованных футболистов
За "Колос" выступает четыре динамовца
Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий прокомментировал выступление команды из Ковалевки и поделился мнением о ситуации с футболистами, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня.
"Перед началом чемпионата УПЛ перед командой было поставлено задание выступить как минимум не хуже, чем в минувшем сезоне, когда "Колос" финишировал шестым.
Уже смело можно сказать, что "Колос" заметно прибавил в командных действиях, в организации игры, что помогло превзойти прошлогодний показатель, записав в свой актив больше очков, побед и снова завоевав право выступать в еврокубках.
Что касается кадрового вопроса, то, скорее всего, в следующем сезоне "Колос" откажется от арендованных игроков. Хотим, чтобы за "Колос" выступали только принадлежащие ему футболисты. Сейчас ведем переговоры с теми исполнителями, у которых заканчиваются контракты 30 июня, среди них есть и ведущие игроки. Думаю, что определенность в этом вопросе появится в середине мая", - сказал Лисицкий.
В этом сезоне за "Колос" выступают киевские динамовцы Никита Кравченко, Владислав Кучерук, Евгений Смирный и Евгений Исаенко.
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ "Колос" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 41 балл. В заключительном туре команда Руслана Костышина сыграет с "Динамо". Матч состоится в Ковалевке 9 мая и начнется в 17:00.
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