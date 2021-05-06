Бондаренко: Ничья с Динамо - справедливый итог

Полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко прокомментировал ничью против "Динамо" (0:0) в матче 25-го тура чемпионата УПЛ.

"На мой взгляд, вчерашняя ничья с "Динамо" — справедливый итог. Счет по игре, ведь мы ни в чем не уступали подопечным Мирчи Луческу. Хотя, как ни странно, динамовцы усилили давление, лишь оставшись в меньшинстве. Мне даже приходилось оттягиваться поближе в своей штрафной площадке, чтобы чаще контролировать мяч.

Если до игры с "Динамо" в этом сезоне мне больше всего запомнилось противостояние с "Ингульцом", когда я оформил хет-трик, то теперь смело можно записать в свой актив и поединок с "бело-синими". В нынешнем чемпионате УПЛ динамовцы редко проигрывают. Конечно, мы очень довольны добытым очком, однако расслабляться не стоит. Борьба за сохранение "прописки" в элите еще не закончена", - сказал Бондаренко.