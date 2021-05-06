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Бондаренко: Ничья с Динамо - справедливый итог
Игрок "Мариуполя" подвел итоги матча с киевским клубом
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко прокомментировал ничью против "Динамо" (0:0) в матче 25-го тура чемпионата УПЛ.
"На мой взгляд, вчерашняя ничья с "Динамо" — справедливый итог. Счет по игре, ведь мы ни в чем не уступали подопечным Мирчи Луческу. Хотя, как ни странно, динамовцы усилили давление, лишь оставшись в меньшинстве. Мне даже приходилось оттягиваться поближе в своей штрафной площадке, чтобы чаще контролировать мяч.
Если до игры с "Динамо" в этом сезоне мне больше всего запомнилось противостояние с "Ингульцом", когда я оформил хет-трик, то теперь смело можно записать в свой актив и поединок с "бело-синими". В нынешнем чемпионате УПЛ динамовцы редко проигрывают. Конечно, мы очень довольны добытым очком, однако расслабляться не стоит. Борьба за сохранение "прописки" в элите еще не закончена", - сказал Бондаренко.
Напомним, что в этом сезоне Артем Бондаренко провел за "Мариуполь" 20 матчей и забил семь мячей. Также 20-летний футболист попал в расширенный список национальной сборной Украины на майские сборы.
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