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Гречишкин: Конечно расстроены. Не хочется спускаться ниже по турнирной таблице

Премьер-лига
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Гречишкин: Конечно расстроены. Не хочется спускаться ниже по турнирной таблице

Новина українською

Полузащитник "Александрии " Дмитрий Гречишкин прокомментировал поражение своей команды от "Колоса " (0:2) в матче 25-го тура УПЛ.

"Конечно расстроены, потому что в первом тайме у команды соперников не было особо моментов. Но мы пропустили к перерыву.

Во второй тайме были моменты, нагнетали, но не сумели забить и затем пропустили. Осталась одна игра. Не хочется спускаться ниже по турнирной таблице", - заявил Гречишкин.

Напомним, что за тур до финиша чемпионата "Александрия" занимает 7-е место в турнирной таблице и уже потеряла шансы зацепиться за еврокубки.

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В статье: Дмитрий Гречишкин ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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