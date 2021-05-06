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Гречишкин: Конечно расстроены. Не хочется спускаться ниже по турнирной таблице
Полузащитник "Александрии " Дмитрий Гречишкин прокомментировал
"Конечно расстроены, потому что в первом тайме у команды соперников не было особо моментов. Но мы пропустили к перерыву.
Во второй тайме были моменты, нагнетали, но не сумели забить и затем пропустили. Осталась одна игра. Не хочется спускаться ниже по турнирной таблице", - заявил Гречишкин.
Напомним, что за тур до финиша чемпионата "Александрия" занимает 7-е место в турнирной таблице и уже потеряла шансы зацепиться за еврокубки.
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