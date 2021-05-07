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Игрок Десны: В матче с Мариуполем нужна только победа, чтобы попасть в еврокубки
Игра состоится 9 мая
Десна
Нападающий "Десны" Максим Дегтярев прокомментировал ничью с "Ворсклой" (1:1) в матче 25-го тура УПЛ и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Мариуполем".
"Остались бы довольными, если бы взяли три очка в матче с "Ворсклой" и решили свою задачу, а так сыграли вничью. Поэтому всё переносится на заключительный тур с "Мариуполем".
Да, действительно матч с мариупольской командой очень важен для нас, поэтому мы готовимся с максимальной ответственностью, чтобы добиться положительного результата. Нам нужна только победа, чтобы попасть в зону еврокубков", - сказал Дегтярев.
В текущем сезоне УПЛ 27-летний форвард в составе "Десны провел 18 матчей и забил два мяча.
Напомним, что черниговская команда занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков. В заключительном туре чемпионата "Десна" сыграет на выезде с "Мариуполем". Поединок состоится 9 мая и начнется в 17:00.
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