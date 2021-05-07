Игрок Десны: В матче с Мариуполем нужна только победа, чтобы попасть в еврокубки

Нападающий "Десны" Максим Дегтярев прокомментировал ничью с "Ворсклой" (1:1) в матче 25-го тура УПЛ и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Мариуполем".

"Остались бы довольными, если бы взяли три очка в матче с "Ворсклой" и решили свою задачу, а так сыграли вничью. Поэтому всё переносится на заключительный тур с "Мариуполем".

Да, действительно матч с мариупольской командой очень важен для нас, поэтому мы готовимся с максимальной ответственностью, чтобы добиться положительного результата. Нам нужна только победа, чтобы попасть в зону еврокубков", - сказал Дегтярев.