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Соломон: Матч с Ингульцом не очень важен, но и в этой игре нужно победить. По-другому никак

Премьер-лига
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Горняки на последний матч сезона настраиваются со всей ответственностью

Соломон: Матч с Ингульцом не очень важен, но и в этой игре нужно победить. По-другому никак

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал победу команды над "Минаем" (4:0) в 25-м туре УПЛ.

"Мы профессионалы и хотим побеждать в каждой игре.

Да, последний матч (с "Ингульцом") не очень важный, так как мы гарантировали себе второе место. Но и в этой игре нужно победить, по-другому никак", - сказал Соломон.

Напомним, что матч 26-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ингулец" состоится в воскресенье 9 мая и начнется в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) ФК Минай Манор Соломон
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Источник:
ТК Футбол

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