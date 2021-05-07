Соломон: Матч с Ингульцом не очень важен, но и в этой игре нужно победить. По-другому никак

Хавбек " Шахтера " Манор Соломон прокомментировал победу команды над "Минаем" (4:0) в 25-м туре УПЛ.

"Мы профессионалы и хотим побеждать в каждой игре.

Да, последний матч (с "Ингульцом") не очень важный, так как мы гарантировали себе второе место. Но и в этой игре нужно победить, по-другому никак", - сказал Соломон.