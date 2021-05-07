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Соломон: Матч с Ингульцом не очень важен, но и в этой игре нужно победить. По-другому никак
Горняки на последний матч сезона настраиваются со всей ответственностью
Хавбек "
"Мы профессионалы и хотим побеждать в каждой игре.
Да, последний матч (с "Ингульцом") не очень важный, так как мы гарантировали себе второе место. Но и в этой игре нужно победить, по-другому никак", - сказал Соломон.
Напомним, что матч 26-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ингулец" состоится в воскресенье 9 мая и начнется в 17:00.
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Источник:ТК Футбол
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