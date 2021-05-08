Русин может продолжить карьеру в Днепре-1

Форвард " Динамо " Назарий Русин может продолжить свою карьеру в "Днепре-1", сообщает "Динамомания".

Об условиях перехода, полноценный трансфер или аренда, не сообщается.

Напомним, что вторую половину этого сезона 22-летний футболист проводит в аренде в варшавской "Легии", где конфликтует с тренерским штабом и сыграл всего 1 официальный матч в Кубке Польши).

В 2019-м Русин полгода провел в аренде в "Заре".