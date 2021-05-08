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Русин может продолжить карьеру в Днепре-1

Премьер-лига
(1 голосов)

В Легии у форварда не задалось

Русин может продолжить карьеру в Днепре-1

legia.com

Новина українською

Форвард "Динамо" Назарий Русин может продолжить свою карьеру в "Днепре-1", сообщает "Динамомания".

Об условиях перехода, полноценный трансфер или аренда, не сообщается.

Напомним, что вторую половину этого сезона 22-летний футболист проводит в аренде в варшавской "Легии", где конфликтует с тренерским штабом и сыграл всего 1 официальный матч в Кубке Польши).

В 2019-м Русин полгода провел в аренде в "Заре".

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) СК Днепр-1 Назарий Русин
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Источник:
Динамомания

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