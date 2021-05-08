Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Русин может продолжить карьеру в Днепре-1
В Легии у форварда не задалось
legia.com
Форвард "
Об условиях перехода, полноценный трансфер или аренда, не сообщается.
Напомним, что вторую половину этого сезона 22-летний футболист проводит в аренде в варшавской "Легии", где конфликтует с тренерским штабом и сыграл всего 1 официальный матч в Кубке Польши).
В 2019-м Русин полгода провел в аренде в "Заре".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамомания
Популярное сейчас
- Волынь всё дальше от УПЛ, Прикарпатье выбирается из зоны вылета. Таблица Первой лиги 2020/21
- Ахметов: Шахтер должен предложить Пятову новый контракт
- Канада усмирила Россию в финале юниорского ЧМ по хоккею
- СМИ: В организации матча Минай - Шахтер фигурируют 4 человека
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Кого ждет семейство Малиновских? Мальчика или девочку? Фанаты Кривбасса устроили сюрприз игроку
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...