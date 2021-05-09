Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Миная: Настроение не из лучших. Психологически команда чувствует себя не лучшим образом
Последний танец
Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал состояние команды перед последним матчем в УПЛ против "Ворсклы":
"Настроение не из лучших. Психологически команда себя чувствует не самым лучшим образом. Очень много травмированных футболистов. Большой лазарет на финише сезона. Не можем рассчитывать на группу ведущих игроков, которые бы нам помогли в завтрашней игре.
Это полноценная команда. Это Нуриев, Петрусенко, Ковтун, Маткобожик, Маембе. Много футболистов, много", - сказал Цымбал.
Напомним, что "Минай" вылетел из УПЛ, и для закарпатцев матчей против "Ворсклы" станет последним в Премьер-Лиге. Команды начнут поединок сегодня в 14:00.
Популярное сейчас
- Чемпионство Баварии, Челси отсрочил празднования Сити, Неймар в ПСЖ до 2025. Главный новости за 8 мая
- Лучший гол сезона? Форвард Уэски перекинул вратаря с 30 метров
- Зинченко вышел в концовке и отыграл 11 минут против Челси
- СМИ: В организации матча Минай - Шахтер фигурируют 4 человека
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО