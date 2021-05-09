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Тренер Миная: Настроение не из лучших. Психологически команда чувствует себя не лучшим образом

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний танец

Тренер Миная: Настроение не из лучших. Психологически команда чувствует себя не лучшим образом

Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал состояние команды перед последним матчем в УПЛ против "Ворсклы":

"Настроение не из лучших. Психологически команда себя чувствует не самым лучшим образом. Очень много травмированных футболистов. Большой лазарет на финише сезона. Не можем рассчитывать на группу ведущих игроков, которые бы нам помогли в завтрашней игре.

Это полноценная команда. Это Нуриев, Петрусенко, Ковтун, Маткобожик, Маембе. Много футболистов, много", - сказал Цымбал.

Напомним, что "Минай" вылетел из УПЛ, и для закарпатцев матчей против "Ворсклы" станет последним в Премьер-Лиге. Команды начнут поединок сегодня в 14:00.

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В статье: Николай Цымбал Минай
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Источник:
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.05.2021 в 10:47
На что ставить?))
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