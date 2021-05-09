Тренер Миная: Настроение не из лучших. Психологически команда чувствует себя не лучшим образом

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал состояние команды перед последним матчем в УПЛ против "Ворсклы":

"Настроение не из лучших. Психологически команда себя чувствует не самым лучшим образом. Очень много травмированных футболистов. Большой лазарет на финише сезона. Не можем рассчитывать на группу ведущих игроков, которые бы нам помогли в завтрашней игре.

Это полноценная команда. Это Нуриев, Петрусенко, Ковтун, Маткобожик, Маембе. Много футболистов, много", - сказал Цымбал.