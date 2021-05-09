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Определился последний представитель Украины в еврокубках
Все изменилось в последнем туре
Перед решающим раундом УПЛ уже были известны четыре команды-участницы еврокубков от Украины: "Динамо", "Шахтер", "Заря" и "Колос". За последнюю путевку в 26-м туре соревновались "Десна" и "Ворскла", которые имели одинаковое количество очков перед своими поединками.
Таким образом, "Ворскла" набрала 41 очко и сравнялась с "Колосом" за зачетными пунктами, однако заняла пятую позицию. Коваливцы опережают подопечных Максимова только по разнице голов - +10 против +7. В личных противостояниях общий счет равный - по победе от каждого 3:0.
Итоговые раунды еврокубков для украинских команд в сезоне 2021/2022:
- 1 место - "Динамо": групповой этап Лиги Чемпионов.
- 2 место – “Шахтер”: третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов.
- 3 место - "Заря": плей-офф раунд квалификации Лиги Европы.
- 4 место - "Колос": третий раунд квалификации Лиги конференций.
- 5 место - "Ворскла": второй раунд квалификации Лиги конференций.
Напомним, что первые раунды квалификации ЛЧ начнутся 22 июня, ЛК 8 июля, а ЛЕ 5 августа.
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