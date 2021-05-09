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Определился последний представитель Украины в еврокубках

Премьер-лига
(2 голосов)

Все изменилось в последнем туре

Определился последний представитель Украины в еврокубках

Новина українською

Перед решающим раундом УПЛ уже были известны четыре команды-участницы еврокубков от Украины: "Динамо", "Шахтер", "Заря" и "Колос". За последнюю путевку в 26-м туре соревновались "Десна" и "Ворскла", которые имели одинаковое количество очков перед своими поединками.

Черниговцы противостояли "Мариуполю" на стадионе имени Владимира Бойко. Подопечные Рябоконя забили первыми, однако во втором тайме умудрились пропустить четыре от приазовцев. Такой ошибкой от соперников воспользовались полтавчане, которые одержали волевую победу над "Минаем" (2:1).

Таким образом, "Ворскла" набрала 41 очко и сравнялась с "Колосом" за зачетными пунктами, однако заняла пятую позицию. Коваливцы опережают подопечных Максимова только по разнице голов - +10 против +7. В личных противостояниях общий счет равный - по победе от каждого 3:0.

Итоговые раунды еврокубков для украинских команд в сезоне 2021/2022:

  • 1 место - "Динамо": групповой этап Лиги Чемпионов.
  • 2 место – “Шахтер”: третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов.
  • 3 место - "Заря": плей-офф раунд квалификации Лиги Европы.
  • 4 место - "Колос": третий раунд квалификации Лиги конференций.
  • 5 место - "Ворскла": второй раунд квалификации Лиги конференций.

Напомним, что первые раунды квалификации ЛЧ начнутся 22 июня, ЛК 8 июля, а ЛЕ 5 августа.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
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Комментарии (3)
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Крестоносец (Полтава)
09.05.2021 в 16:16
Проскочили...
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octavi4 (Warszawa)
09.05.2021 в 15:59
Ну по Заре плей-офф или группа, т.е. тут ещё вопрос открыт.
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Viktor Ivanjvich
09.05.2021 в 15:58
деградация ДЕСНЫ явно- в прошлом нехватило за третье место сейчас воообще шестые
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