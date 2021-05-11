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"Чуть сандали не слетели". Защитник Колоса - о голе Миколенко

Премьер-лига
(2 голосов)

Кирилл Петров оценил пушечный выстрел защитника "Динамо"

"Чуть сандали не слетели". Защитник Колоса - о голе Миколенко

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Колоса" Кирилл Петров с юмором прокомментировал пушечный выстрел игрока "Динамо" Виталия Миколенко в матче 26-го тура УПЛ.

"Миколенко, еще раз так ударишь... Чуть сандали не слетели", - сказал Петров после завершения игры.

Напомним, что "Динамо" выиграло со счетом 3:0. Два из трех голов были забиты ударами из-за пределов штрафной площади. Отметим, что Кирилл Петров также является воспитанником киевского "Динамо", чемпион Европы U-19.

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В статье: Кирилл Петров Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Виталий Миколенко
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Источник:
Великий футбол

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