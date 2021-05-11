"Чуть сандали не слетели". Защитник Колоса - о голе Миколенко

Защитник "Колоса" Кирилл Петров с юмором прокомментировал пушечный выстрел игрока "Динамо" Виталия Миколенко в матче 26-го тура УПЛ.

"Миколенко, еще раз так ударишь... Чуть сандали не слетели", - сказал Петров после завершения игры.

Напомним, что "Динамо" выиграло со счетом 3:0. Два из трех голов были забиты ударами из-за пределов штрафной площади. Отметим, что Кирилл Петров также является воспитанником киевского "Динамо", чемпион Европы U-19.