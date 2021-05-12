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Олимпик на этой неделе определится с кадровыми потерями

Премьер-лига
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У многих игроков заканчиваются контракты с донецким клубом

Олимпик на этой неделе определится с кадровыми потерями

Новина українською

Состав донецкого "Олимпика" с большой долей вероятности в межсезонье претерпит изменений, сообщает Meta-ratings.

30 июня заканчиваются контракты с донецким клубом у Артема Кичака, Ивана Зотько, Евгения Пасича, Сергея Политыло, Руслана Бабенко, Тараса Завийского, Тейшейры, а также арендные соглашения с Орестом Лебеденко, Бенито, Ибрахимом Каргбо.

Как рассказал главный тренер "Олимпика" Роман Санжар, определенность с теми футболистами, которым предложат пролонгировать соглашения, появится в конце этой недели после встречи тренера с президентом клуба Владиславом Гельзиным.

Напомним, что "Олимпик" в чемпионате УПЛ финишировал на 13-м месте, набрав 22 зачетных пунктов.

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В статье: Сергей Политыло Руслан Бабенко Артем Кичак Олимпик (Донецк) Роман Санжар Владислав Гельзин Тарас Завийский Евгений Пасич Иван Зотько Орест Лебеденко Максим Тейшейра Ибрагим Каргбо-младший Бенито
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Источник:
Meta-ratings

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