Олимпик на этой неделе определится с кадровыми потерями

Состав донецкого "Олимпика" с большой долей вероятности в межсезонье претерпит изменений, сообщает Meta-ratings.

30 июня заканчиваются контракты с донецким клубом у Артема Кичака, Ивана Зотько, Евгения Пасича, Сергея Политыло, Руслана Бабенко, Тараса Завийского, Тейшейры, а также арендные соглашения с Орестом Лебеденко, Бенито, Ибрахимом Каргбо.

Как рассказал главный тренер "Олимпика" Роман Санжар, определенность с теми футболистами, которым предложат пролонгировать соглашения, появится в конце этой недели после встречи тренера с президентом клуба Владиславом Гельзиным.

Напомним, что "Олимпик" в чемпионате УПЛ финишировал на 13-м месте, набрав 22 зачетных пунктов.