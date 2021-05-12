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Олимпик на этой неделе определится с кадровыми потерями
У многих игроков заканчиваются контракты с донецким клубом
Состав донецкого "Олимпика" с большой долей вероятности в межсезонье претерпит изменений, сообщает Meta-ratings.
30 июня заканчиваются контракты с донецким клубом у Артема Кичака, Ивана Зотько, Евгения Пасича, Сергея Политыло, Руслана Бабенко, Тараса Завийского, Тейшейры, а также арендные соглашения с Орестом Лебеденко, Бенито, Ибрахимом Каргбо.
Как рассказал главный тренер "Олимпика" Роман Санжар, определенность с теми футболистами, которым предложат пролонгировать соглашения, появится в конце этой недели после встречи тренера с президентом клуба Владиславом Гельзиным.
Напомним, что "Олимпик" в чемпионате УПЛ финишировал на 13-м месте, набрав 22 зачетных пунктов.
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